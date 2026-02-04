Cumbiazo 4 reunirá a artistas de México, Colombia, Argentina y Paraguay en Asunción

Una noche histórica de cumbia y vallenato promete el festival Cumbiazo 4, anunciado por Garzia Group, para el próximo 30 de abril. El evento se realizará en Asunción, en un lugar que será anunciado próximamente, pero las entradas ya están a la venta.

Desde México llegarán para este festival las agrupaciones Bryndis x Siempre (BXS), Grupo Mojado y Grupo Toppaz, reconocidos exponentes de la cumbia romántica y responsables de temas que forman parte del cancionero popular de todo el continente.

La agrupaciones colombianas Los Diablitos y Los Embajadores Vallenatos también serán parte de este evento, al igual que los artistas argentinos Uriel Lozano y Agrupación Marilyn.

Representando a Paraguay estarán en escena Luis Mosqueda y su Grupo Komando, para completar el programa de esta fiesta, que tendrá como conductor a Rubén Rodríguez Jr.

¿Dónde se venden y cuánto cuestan las entradas?

Hoy y mañana se realiza una preventa de entradas exclusiva para clientes de Banco Itaú con tarjetas Visa Crédito, quienes cuentan con un descuento del 20% y la posibilidad de abonar sus entradas en 10 cuotas sin intereses.

La venta general se habilitará este viernes 6, a partir del mediodía, también a través de las páginas linke-arte.com y todoticketparaguay.com. También se pueden adquirir las entradas en los locales de Maxicambios y el Hipermercado El Pueblo- Acceso Sur.

