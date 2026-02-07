Cosquín Rock 2026, EN VIVO: San Ber recibe a Ciro y Los Persas y Catupecu Machu

El festival Cosquín Rock, una marca nacida en Córdoba hace más de dos décadas, consolida su presencia en el país con una programación que arranca a las 14:30. La grilla de este año destaca por el regreso de artistas consagrados del rock argentino y la inclusión de propuestas internacionales como la banda española El Mismo, junto a un fuerte bloque nacional liderado por Altamirano y Funk’Chula, quienes presentarán nuevo material discográfico en vivo.
14:00 Los horarios de los grupos
- 14:30: Apertura de Puertas
- 14:30 – 14:50: School of Rock
- 15:00 – 15:30: Mi Sueño Póstumo
- 15:40 – 16:10: El Mismo
- 16:25 – 16:55: Bastianes
- 17:10 – 17:50: Funk’chula
- 18:05 – 18:50: El Culto Casero
- 19:05 – 20:05: Nonpalidece
- 20:20 – 21:20: Conociendo Rusia
- 21:35 – 22:20: Altamirano
- 22:35 – 23:50: Ciro y los Persas
- 00:05 – 00:55: Catupecu Machu
- 01:10 – 02:00: La Mancha de Rolando