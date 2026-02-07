Cosquín Rock 2026, EN VIVO: San Ber recibe a Ciro y Los Persas y Catupecu Machu

El festival Cosquín Rock, una marca nacida en Córdoba hace más de dos décadas, consolida su presencia en el país con una programación que arranca a las 14:30. La grilla de este año destaca por el regreso de artistas consagrados del rock argentino y la inclusión de propuestas internacionales como la banda española El Mismo, junto a un fuerte bloque nacional liderado por Altamirano y Funk’Chula, quienes presentarán nuevo material discográfico en vivo.

14:00 Los horarios de los grupos