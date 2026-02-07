Música
07 de febrero de 2026 - 13:53

Cosquín Rock 2026, EN VIVO: San Ber recibe a Ciro y Los Persas y Catupecu Machu

"Conociendo Rusia" se presenta esta noche en el Cosquin Rock Paraguay.
"Conociendo Rusia" se presenta esta noche en el Cosquin Rock Paraguay.

Este sábado 7 de febrero, el Anfiteatro “José Asunción Flores” recibirá a figuras como Ciro y Los Persas, Catupecu Machu y Conociendo Rusia en una jornada que integra el rock regional con la escena emergente local.

Por Carolina Sales

El festival Cosquín Rock, una marca nacida en Córdoba hace más de dos décadas, consolida su presencia en el país con una programación que arranca a las 14:30. La grilla de este año destaca por el regreso de artistas consagrados del rock argentino y la inclusión de propuestas internacionales como la banda española El Mismo, junto a un fuerte bloque nacional liderado por Altamirano y Funk’Chula, quienes presentarán nuevo material discográfico en vivo.

Lea más: Cosquín Rock Paraguay celebra su cuarta edición este sábado en San Bernardino

14:00 Los horarios de los grupos

  • 14:30: Apertura de Puertas
  • 14:30 – 14:50: School of Rock
  • 15:00 – 15:30: Mi Sueño Póstumo
  • 15:40 – 16:10: El Mismo
  • 16:25 – 16:55: Bastianes
  • 17:10 – 17:50: Funk’chula
  • 18:05 – 18:50: El Culto Casero
  • 19:05 – 20:05: Nonpalidece
  • 20:20 – 21:20: Conociendo Rusia
  • 21:35 – 22:20: Altamirano
  • 22:35 – 23:50: Ciro y los Persas
  • 00:05 – 00:55: Catupecu Machu
  • 01:10 – 02:00: La Mancha de Rolando