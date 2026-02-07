Cosquín Rock Paraguay celebra su cuarta edición este sábado en San Bernardino

Nacido en la provincia de Córdoba, Argentina, Cosquín Rock se realiza desde fines de los años 90 y, a lo largo de más de dos décadas, se expandió a distintos países de América Latina, además de contar con ediciones en Estados Unidos y España. En Paraguay, el festival celebrará este sábado 7 de febrero su cuarta edición.

Lea más: La OSN ofrecerá en San Bernardino un concierto dedicado al cine

La jornada tendrá lugar en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino cuyos accesos se habilitarán a las 14:30, con una programación que reúne a artistas internacionales y nacionales en un mismo escenario.

Desde Argentina, uno de los nombres centrales de la grilla es Ciro y Los Persas, proyecto encabezado por Andrés Ciro Martínez, que presentará un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria. También forman parte de la programación Catupecu Machu, banda liderada por Fernando Ruiz Díaz, conocida por su enfoque experimental dentro del rock alternativo, y Conociendo Rusia, proyecto de Mateo Sujatovich, que llega a Paraguay en un momento de amplia circulación regional.

A ellos se suma Nonpalidece, que se encuentra realizando una gira centrada en su discografía, y La Mancha de Rolando, con una presencia sostenida en la escena del rock argentino. La edición paraguaya contará además con la participación de El Mismo, banda originaria de Barcelona, que se presentará por primera vez en el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a la escena nacional, el cartel incluye a Altamirano, artista que combina distintos estilos e idiomas en su obra, y a El Culto Casero, grupo que trabaja desde una fusión de indie rock. Completan la grilla Funk’Chula, que presentará en vivo su nuevo disco “Terminal Funk’Chula”, junto a las propuestas emergentes de Bastianes y Mi Sueño Póstumo, además de la participación de la banda de School of Rock.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea y cuestan G. 200.000 (Plateas), G. 300.000 (Generales), G. 420.000 (Césped) y G. 700.000 (Lounge). Desde la producción indicaron que el acceso se realizará directamente con la entrada adquirida, física o QR, y será obligatorio presentar cédula de identidad.

En cuanto a las indicaciones generales, la organización informó que se permitirá el ingreso de objetos personales básicos como gorras, medicamentos con receta, cargadores de batería, botellas y vasos térmicos vacíos, alcohol en gel, mochilas pequeñas y repelente. Al mismo tiempo, no estará permitido ingresar con alimentos y bebidas externas, bolsos de gran tamaño, paraguas, equipos profesionales de fotografía, drones, instrumentos musicales ni animales de compañía, con excepción de perros de asistencia.

Horarios

14:30 Apertura de puertas

14:30 School of Rock

15:00 Mi sueño póstumo

16:25 Bastianes

17:10 Funk’Chula

18:05 El Culto Casero

19:05 Nonpalidece

20:20 Conociendo Rusia

21:35 Altamirano

22:35 Ciro y Los Persas

00:05 Catupecu Machu

01:10 La Mancha de Rolando