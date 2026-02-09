Dream Theater llegará por primera vez a Paraguay con su gira Parasomnia 2026

Dream Theater, la agrupación de metal oriunda de Boston, Estados Unidos; llegará a Paraguay en el marco de su gira Parasomnia 2026. El show está previsto para el próximo 28 de abril en el Puerto de Asunción.
En esta gira, la agrupación celebra sus 40 años de trayectoria y también el 30° aniversario de su álbum “A change of seasons”. La banda también interpretará por completo las canciones de su nuevo álbum “Parasomnia”, publicado en febrero del año pasado.
Dream Theater se presentará en Asunción con una formación integrada por JamesLaBrie (voz), John Petrucci (guitarra), John Myung (bajo), Jordan Rudess (teclados) y el regreso de Mike Portnoy en batería.
“Parasomnia” es el álbum número 16 de la banda y debutó en el primer puesto de los charts de hard rock y rock de Billboard, reafirmando el presente creativo del grupo. Este material explora el universo de los trastornos del sueño.
¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?
Las entradas para ver a esta agrupación, ganadora del Grammy y referente del metal progresivo, estarán a la venta desde mañana martes 10 de febrero en Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son:
- Campo trasero: G. 550.000
- Campo delantero: G. 900.000
- Lounge: G. 1.500.000