Ricky Martin ¿vuelve a Paraguay?

A través de sus cuenta de Instagram, la productora 6 Pasos anunció el regreso de Ricky Martin a la región para el mes de abril. “Confirmado. Vuelve Ricky Martin. Abril. Argentina, Uruguay, Paraguay”, señaló la compañía con sede en Buenos Aires.

“Y comienza la cuenta regresiva. Muy pronto más información”, añadió la productora de giras y shows, que anteriormente estuvo a cargo de los shows de Ricky Martin en España, en el año 2024.

El cantante boricua se encuentra por estos días disfrutando del Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, luego de haber sorprendido con su aparición en el show de medio tiempo que realizó su compatriota Bad Bunny en el Super Bowl estadounidense.

Con más de 40 años de carrera, Ricky Martin es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel global. Comenzó su carrera siendo parte del grupo Menudo y luego inició un exitoso camino como solista con el que ha vendido más de 70 millones de discos.

A lo largo de su trayectoria ha recibido dos premios Grammy, cinco Latin Grammy, incluyendo al de Persona del Año; 14 premios LoNuestro y 12 premios Billboard. También ha incursionado en Broadway siendo parte de las obras de teatro musical “Los Miserables” y “Evita”, además de haber protagonizado la miniserie televisiva “American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”.

La última presentación de Ricky Martin en Paraguay fue en el año 2011, con su gira Música+Alma+Sexo (MAS). Aquel show se llevó a cabo en el Jockey Club Paraguayo.