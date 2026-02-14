Música
14 de febrero de 2026 - 01:00

Violinista acompañará el festejo de San Valentín en la Casona Büttner

Amir Giménez Ríos estuvo representando a Paraguay, en enero pasado, del Festival Internacional Suzuki de Música, en la ciudad de Lima, Perú.
El niño violinista Amir Giménez Ríos, que en enero participó del 40° Festival Internacional Suzuki de Música en Lima, Perú; será hoy parte de la celebración del Día de los Enamorados en la Casona Büttner de San Bernardino.

Por ABC Color

Amir Giménez Ríos es un violinista de 10 años de edad que, del 12 al 17 de enero pasado, estuvo representando a Paraguay en el 40° Festival Internacional Suzuki de Música. El evento tuvo lugar en el Colegio de la Inmaculada de la capital peruana.

En este viaje, para el que contó con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), Amir formó parte de un programa de formación exclusivamente diseñado por los organizadores de acuerdo a su nivel técnico y a su edad.

Durante una semana fue parte de clases individuales y grupales, espacios de “playing” y ensambles, así como de un concierto de clausura.

En este marco, hoy desde las 19:30 se estará presentando en la Casona Büttner de San Bernardino (Colonos Alemanes y peatonal Nuestra Señora de la Asunción), en el marco de la celebración del Día de los Enamorados y despedida de la temporada.

Amir Giménez Ríos estará ofreciendo un pequeño recital en San Bernardino.
En esta actividad, que será de acceso libre y gratuito, también se presentarán Christian y Jazmín, los integrantes del grupo La Peña, la violinista Erika Riveros de la Municipalidad de Nueva Colombia, y la Pareja Nacional de la Polca Paraguaya.