12 de febrero de 2026 - 16:47

Ofrecerán charla acerca de la escultura de “Pedro Canoero” en San Bernardino

Pedro Canoero: una imponente figura de hierro que destaca a orillas del Lago Ypacaraí en San Bernardino.
La escultura de Pedro Canoero a orillas del Lago Ypacaraí, en la ciudad de San Bernardino.Faustina Agüero

Hugo Escobar y José Quevedo Allende ofrecerán este domingo 15 una charla acerca del proceso de realización de la escultura de “Pedro Canoero”, ubicada a orillas del lago Ypacaraí.

El encuentro se llevará a cabo en la Casona Buttner de la ciudad de San Bernardino (Colonos Alemanes y peatonal Nuestra Señora de la Asunción), a las 17:30, con acceso libre y gratuito.

En esta charla, Escobar y Quevedo Allende ofrecerán detalles del trabajo realizado con esta obra que invita a navegar la memoria y que está inspirada en una emblemática canción de la artista argentina Teresa Parodi.

El conjunto escultórico de hierro se encuentra en la Playa Municipal de San Bernardino, representando a una canoa y a un hombre parado sobre la misma con un sombrero.

La idea de la escultura partió de José Quevedo Allende y se materializó a través del talento del escultor Hugo Escobar.

José Quevedo Allende, ideólogo del proyecto, y el escultor Hugo Escobar.
En una entrevista realizada por el programa argentino “Lo que se nos canta”, Parodi comentó que en el año 1983 vino a Paraguay para cantar en el Festival del Lago Ypacaraí.

En esa visita, tuvieron la posibilidad de realizar un viaje en bote por el lago y quedó impresionada por la actitud de uno de los canoeros, al punto que en el vuelo de regreso a Buenos Aires escribió la canción.

Durante la charla de este domingo, habrá sorteos de paseos en bote para disfrutar del lago y su atardecer.