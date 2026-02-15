El Zar vuelve a Paraguay y ofrecerá un show acústico gratuito

El evento también contará con artistas locales como Mr. X, el DJ y productor Faro, además de la agrupación Mocasinos.

El Zar es un grupo de indie pop conformado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra), que se estableció en Buenos Aires en 2016.

La agrupación cuenta con cuatro álbumes editados: “Círculos” (2016), “A los amigos” (2018), “Río Hotel” (2022) y “Paradiso” (2025).

Entre sus canciones más destacadas se encuentran “El momento perfecto”, “La declaración”, “Diamantes” y “Tarde o temprano”.

En tanto, Mocasinos es una agrupación paraguaya de latin soul, beat y R&B integrada por Fernan (batería y coros), Paulo Joaquín (bajo y voz), Nelson Sosa (guitarra y coros) y Migue Rodas (guitarra y coros).

La banda se formó en 2017 y cuenta con dos álbumes: “Mocasinos” (2019) y “Conceptos” (2022).

Hasta el momento no se ha revelado el horario en que estarán los diferentes artistas en escena, pero sí se anunció que la capacidad del evento será limitada.

Los accesos y controles serán por la calle Alberto de Souza y Cruz del Defensor y por el estacionamiento al que se accede por calle Cruz del Chaco. El espacio contará con varias opciones gastronómicas.