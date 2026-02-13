Ca7riel y Paco Amoroso estrenan colaboración con Sting: “Hasta Jesús tuvo un mal día”

Luego de alzarse con el galardón a Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina por Papota en los Grammy 2026, Ca7riel y Paco Amoroso retoman la escena global con un lanzamiento de alto perfil. Se trata de “Hasta Jesús tuvo un mal día”, sencillo que cuenta con la participación del histórico músico británico y exlíder de The Police, Sting.

La colaboración refuerza el vínculo del bajista inglés con el rock y la música urbana, tras su reciente antecedente de grabación junto a Charly García el año pasado.

Estética y lanzamiento

El estreno llegó acompañado de un video lyric oficial ya disponible en plataformas digitales. La portada del sencillo captura el cruce generacional: Sting aparece sentado en el centro, flanqueado por los músicos argentinos, quienes visten el mismo vestuario utilizado durante la ceremonia de los Grammy.

Este tema funciona como el primer corte promocional del nuevo disco de estudio del dúo, cuya fecha de publicación oficial está marcada para el próximo 19 de marzo.

