Cultura convoca a jóvenes músicos a talleres gratuitos de Ensamble Instrumental

La Secretaría Nacional de Cultura, a través de la Dirección de Elencos Nacionales dependiente de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales, impulsa una nueva edición de los talleres de Ensamble Instrumental dirigidos a jóvenes músicos.

Las clases comenzarán el martes 17 de febrero y tendrán lugar en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños, espacio destinado a actividades artísticas y formativas.

Los encuentros estarán a cargo de maestros músicos integrantes de la Banda Folklórica de la Secretaría Nacional de Cultura y se realizarán los días martes y jueves, en el horario de 14:00 a 17:00. La convocatoria está dirigida a jóvenes que cuenten con al menos dos años de experiencia en la ejecución de instrumentos y que dispongan de instrumento propio.

Podrán postularse intérpretes de vientos, específicamente saxofón, trompeta, trombón, clarinete, tuba y flauta, así como ejecutantes de guitarra y percusión. La propuesta contempla el trabajo grupal sobre repertorio de “bandita”, con énfasis en el desarrollo técnico, la lectura musical y la práctica colectiva de la música tradicional paraguaya en un entorno formativo.

Las inscripciones se encuentran habilitadas a través de un formulario en línea disponible en https://forms.gle/PHUvVSMYUaE8PTvB6.

La Banda Folklórica de la Secretaría Nacional de Cultura es un ensamble dedicado a la difusión, preservación y puesta en valor de la música popular y tradicional del Paraguay, con el objetivo de promover su transmisión a nuevas generaciones y ampliar el acceso de la ciudadanía a las expresiones musicales del país.