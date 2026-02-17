La OFIP abre audiciones para su temporada 2026

La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay (OFIP) convoca a instrumentistas interesados en formar parte de su temporada 2026, en el marco de un año significativo para la agrupación, que celebra quince años de actividad ininterrumpida. Desde su creación, la orquesta ha desarrollado un espacio de práctica orquestal orientado al crecimiento artístico y profesional de jóvenes músicos en Paraguay.

Lea más: “Golpe”, el thriller ambientado en Paraguay de 1989, entra en su segunda fase de rodaje

Las audiciones se llevarán a cabo el jueves 19 y el sábado 21 de febrero, en el horario de 17:00 a 19:00, en el Centre Català de Asunción, ubicado sobre Cerro Corá N° 276 entre Fulgencio Yegros e Iturbe.

La convocatoria está dirigida a intérpretes de violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, corno francés, trompeta, trombón, tuba y percusión sinfónica.

Como requisito, las personas postulantes deberán presentar fotocopia de cédula de identidad y currículum vitae, además de acreditar un mínimo de cuatro años de estudio del instrumento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la audición se solicita la interpretación de dos obras de períodos contrastantes. Las partituras deberán presentarse en fotocopia el día de la evaluación, a fin de ser entregadas al jurado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inscripción se realiza mediante el envío de la documentación requerida al correo electrónico ipuparaguay@gmail.com. Para consultas adicionales, la organización informó que se encuentra habilitado el contacto a través de sus redes sociales y el número telefónico (0961) 156294.

Las jornadas se desarrollarán con el acompañamiento del Centre Català de Asunción, institución que colabora con la orquesta en sus actividades y presentaciones. Con esta convocatoria, la OFIP inicia el proceso de conformación de su plantel para una temporada que estará atravesada por la conmemoración de sus quince años de trayectoria.