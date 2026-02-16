“Golpe”, el thriller ambientado en Paraguay de 1989, entra en su segunda fase de rodaje

La película está codirigida por el paraguayo Nicolás García Hume y la argentina Romina Tamburello, quienes también firman el guion. El proyecto es una coproducción de Mallory Production House Mafia, en asociación con Chaco Films, ZUMA Productions y Janus Media, y reúne a un equipo internacional entre técnicos, producción y elenco.

“Actualmente somos un equipo internacional de más de 80 personas trabajando en este proyecto cinematográfico”, señaló García Hume durante la presentación, realizada con una conferencia de prensa en el Casino Slots del Sol.

El director explicó que la primera etapa del rodaje se realizó el año pasado en Ciudad del Este y Hernandarias, durante doce días, y que esta nueva fase incluirá escenas en Asunción y nuevamente en la capital del Alto Paraná. El equipo se hospedará en el hotel Casa Blanca de Ciudad del Este para cumplir con esta etapa.

La trama se sitúa en febrero de 1989. En una exclusiva fiesta, mientras la dictadura se desmorona, un grupo de jóvenes herederos de la élite militar y económica organiza una fiesta marcada por excesos. Detrás de ese encuentro, sin embargo, se activa un plan que desencadena una serie de acontecimientos violentos y una disputa por el control y la justicia. Según adelantaron sus realizadores, la historia está inspirada en hechos reales y propone una mirada sobre el poder, los privilegios y las tensiones sociales de la época.

Tamburello destacó que se trata de una película con un fuerte componente de improvisación. “Es una película con muchas particularidades: tiene un guion, pero también una gran posibilidad de improvisación. Las actuaciones son atrevidas y la película está muy viva”, expresó. La directora también señaló que el equipo trabajó durante un año en el desarrollo previo al rodaje y en la investigación del contexto histórico.

El elenco está integrado por Luciana Grasso, Victorio D’Alessandro, Lala Brillos, Lucas D’Amario, Brenda Villoslada, Martín Oviedo, Mía Flores Pirán, Mauricio Martínez, Ana Celina, Jazmín Benítez, Martín Slipak, Camila Ortiz, el propio García Hume, Alex Nader, Amparo Velázquez, Kiko Pissolato y Tássia Dhur, conformando un reparto que combina figuras de Paraguay, Argentina y Brasil.

Durante la conferencia, integrantes del elenco paraguayo subrayaron la relevancia del hecho histórico que inspira la película. “La historia se basa en una noche muy importante para nuestro país, que marcó a la sociedad paraguaya y especialmente a las nuevas generaciones”, expresó Amparo Velázquez, quien señaló que compartir ese contexto con sus compañeros extranjeros fue clave para la construcción de los personajes.

El rodaje incluye escenas de alta exposición física y emocional. En ese sentido, miembros del elenco destacaron el acompañamiento de una coach de intimidad y el cuidado del equipo técnico. “Quiero destacar el respeto y el cuidado del equipo. Eso fue fundamental para que el trabajo saliera bien”, añadió Velázquez.

Por su parte, la joven actriz Jazmín Benítez expresó que esta película es fundamental para ella pues es su debut en el cine paraguayo. “Con este elenco se generó un vínculo muy fuerte, somos como una familia”, dijo.

A su vez, el argentino Martín Slipak expresó que esta “es una experiencia única, tal vez la más extrema y extraña que vivimos filmando una película. Todo eso que vivimos durante el rodaje se va a sentir cuando el público vea la película”, indicó.

Además del largometraje, contaron que se está grabando una docuserie sobre el detrás de escena del proyecto. “Decidimos hacer un documental que muestra el backstage del rodaje y todo el proceso creativo”, explicó García Hume. El material registrará desde el trabajo de arte y la utilización de objetos diseñados para recrear la atmósfera de lujo de finales de los años 80, hasta situaciones que surgieron durante la filmación.

Con esta segunda etapa en marcha y una tercera fase prevista más adelante, “Golpe” avanza en su proceso de producción con la intención de estrenarse el año que viene en el circuito de festivales antes de su llegada a salas comerciales.