Don Bosco Róga abre sus puertas a niños y jóvenes para aprender música

Don Bosco Róga, una obra social de la Sociedad Salesiana del Paraguay, funcionó por varios años como un hogar para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Según detalla el Prof. Elio Fleitas, director de la orquesta de Don Bosco Róga, muchos de estos niños y adolescentes que aprendieron música como parte de su estadía en el hogar, hoy forman parte de varias orquestas o se desarrollaron como profesionales en otros ámbitos.

En la actualidad, Don Bosco Róga funciona como un Centro Educativo Integral abierto que atiende a niños, niñas y adolescentes de 8 a 20 años de Asunción y el departamento Central, priorizando a quienes se encuentran en riesgo en el ejercicio de sus derechos.

Desde el año 2004, la institución lleva adelante el Núcleo de Enseñanza Sinfónica (NES), que otorga a los estudiantes acceso a instrumentos musicales, profesores especializados, materiales didácticos, formación orquestal, acompañamiento personal. Y, cuando es necesario, apoyo para el transporte, según detalló Ana Villalba, coordinadora general de la institución.

Entre las modalidades que se ofrecen están: guitarra eléctrica, guitarra popular, guitarra clásica, bajo eléctrico, batería, percusión, teclado, canto y coro. También se enseñan todos los instrumentos de cuerdas, vientos y percusión que componen una orquesta sinfónica.

“Si bien nosotros llevamos programas no académicos, como sí lo hace un conservatorio, le damos una muy buena base para poder continuar y ser profesionales”, acotó Fleitas, detallando que cuentan con un plantel de 14 docentes.

No obstante, señaló que en coordinación con el Ateneo Salesiano, sí están implementando la carrera de Lenguaje Musical, cuyo título de profesorado habilita a ejercer la docencia.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta mañana viernes 20 de febrero de 14:00 a 17:00 en el local de Don Bosco Róga, ubicado en Cedro c/ Ecuador. La matrícula anual es de G. 50.000 guaraníes y la cuota mensual es de G. 25.000. Para informes está habilitado el (0972) 399-992.

Para este año, la Orquesta Infanto-Juvenil de Don Bosco Róga tiene previsto realizar un ciclo de conciertos con tres presentaciones. Una será en el mes de junio, en homenaje al centenario de Luis Alberto del Paraná; otra en septiembre y un concierto navideño en diciembre, detalló Fleitas.