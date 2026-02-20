Dani Cortaza se suma como invitado especial en concierto de la Onamp

El concierto se desarrollará desde las 20:00 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto, con acceso libre y gratuito. El ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo.

El programa anunciado reúne una selección de obras emblemáticas del repertorio nacional, entre ellas “Mainumby”, “Ka’a ty”, “Desde el alma”, “Montonero jeroky”, “Cielo azul”, “Gallito cantor”, “Nacionales 1 y 3”, “Brisa suave – Rohecha jeyvo”, “Musiqueada che amape”, “Juan José”, “Mborayhu asy”, “Mis noches sin ti”, “Punteada okára”, “Fantasía paraguaya”, y más.

La velada contará además con la participación de las cantantes Vicky Díaz y Melissa Hicks, junto al trompetista Salvador García, integrante de la ONAMP, quienes asumirán las partes vocales en varias de las obras previstas.

Como invitado especial se presentará el concertista de guitarra radicado en Estados Unidos Dani Cortaza, quien interpretará junto a la orquesta dos piezas del repertorio paraguayo. La dirección musical también tendrá momentos compartidos: el vicedirector Óscar Fadlala Safuán y el maestro Willian Aguayo alternarán la batuta en algunas obras junto al director titular.

