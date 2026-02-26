Asunciónico confirma la baja de Peggy Gou por motivos logísticos

La organización de Asunciónico 2026 anunció que Peggy Gou no formará parte de la programación del festival. La DJ y productora surcoreana tenía previsto presentarse el miércoles 18 de marzo, pero finalmente no podrá hacerlo.

Lea más: ¡Vuelve Ricky Martin a Paraguay! Conocé la fecha, lugar y venta de entradas

Según el comunicado difundido por el festival, la cancelación responde a “motivos logísticos y de agenda, ajenos al control del festival”. Desde la organización lamentaron los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar al público y agradecieron la comprensión.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre posibles reemplazos en la grilla ni sobre eventuales modificaciones en la programación de esa jornada.

Asunciónico 2026 se realizará en el Parque Olímpico. El festival reúne cada año a artistas nacionales e internacionales en una de las principales citas musicales del calendario nacional.