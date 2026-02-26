Música, historia y equidad: la OSN presenta un repertorio dedicado a compositoras de América

Este encuentro cultural busca resaltar el talento, la creatividad y el legado de las mujeres en la música, destacando su invaluable contribución al desarrollo del arte sonoro. Además, marca el inicio de las conmemoraciones en Paraguay por el 250º aniversario de la independencia estadounidense, poniendo en valor los vínculos culturales que fortalecen la amistad entre ambas naciones a través del lenguaje universal de la música.

Bajo la dirección musical de la maestra Pacita Díez Pérez, el concierto contará con la participación de destacadas artistas invitadas: la pianista venezolana María Fernanda Zapata y la soprano paraguaya Carolina López, quienes aportarán virtuosismo y sensibilidad a un programa especialmente seleccionado para la ocasión.

El repertorio se abrirá con la obra “For a Beautiful Land” de la compositora estadounidense Linda Robbins Coleman, pieza que evoca la riqueza sonora y la esperanza de un paisaje idealizado, estableciendo el tono de celebración y reflexión que recorrerá la velada. A continuación, sonará el clásico “Over the Rainbow” de Harold Arlen y Yip Harburg, popularizado por la película El Mago de Oz, interpretado con la voz de Carolina López, cuya presencia escénica dotará a la pieza de una nueva dimensión emotiva.

La música latinoamericana también tendrá un lugar destacado, con el Concierto sentimental para piano y orquesta de la venezolana María Luisa Escobar, una obra que alterna lirismo y fuerza expresiva, interpretada por la pianista invitada María Fernanda Zapata, cuyo virtuosismo captura la esencia del repertorio. Luego, la Suite del Ballet Estancia de Alberto Ginastera llevará al público por los ritmos y colores del campo argentino, con movimientos que evocan la danza del trigo y la vitalidad del malambo, una pieza infaltable del repertorio sinfónico latinoamericano.

Desde Paraguay, la compositora Fátima Abramo aportará “La redención de Porasy”, una obra inspirada en el tejido cultural y espiritual de la región, seguida por “Kuña guapa” de Melissa Hicks, interpretada nuevamente con la soprano Carolina López, que celebra la fuerza y belleza de la mujer en clave musical. El programa se enriquecerá además con el vibrante Aquarela de sambas del brasileño Cyro Pereira, y cerrará con energía contagiosa el Danzón Nº 2 del mexicano Arturo Marquéz, un homenaje a la tradición dancística que recorre América Latina.

Según la Directora General de la OSN, María Victoria Sosa, esta iniciativa permite articular esfuerzos para ofrecer a la ciudadanía experiencias artísticas y culturales capaces de generar un impacto social profundo. “Es una verdadera alegría poder hacerlo en alianza con representaciones internacionales tan destacadas, en el marco de acciones colaborativas de diplomacia cultural”, afirma.