“Todo fuego es político”: arte y solidaridad por la Comarca Andina

En respuesta a una de las crisis ambientales más devastadoras del año, artistas de distintas disciplinas impulsan “Todo fuego es político”, una propuesta que busca transformar la angustia en acción colectiva. La iniciativa apunta a visibilizar que los incendios no constituyen únicamente un desastre natural, sino una problemática social y política que interpela a toda la región.

Los fondos recaudados serán destinados a fortalecer el trabajo en territorio: contribuirán a equipar a la brigada, promover tareas de prevención, sostener instancias de capacitación comunitaria y cubrir aquellas necesidades que la propia comunidad identifique como prioritarias en el actual contexto de emergencia ambiental.

El encuentro será conducido por Envidia Metenés y contará con presentaciones musicales de Sol Gómez, Paty Latorre, Gabriel Cáceres, Bianca Orqueda y Lucero Sarambí. Además, habrá performances a cargo de DEO y Julia Peroni, con musicalización de Conector Sonoro. Se solicita puntualidad.

El aporte será voluntario, con una contribución sugerida de 30.000 guaraníes. Todo lo recaudado será destinado a colaborar con el bosque y las personas afectadas por los incendios en la Comarca Andina. Para más información, se encuentra habilitado el contacto +5493516590128. La cita es en Herrera 875, el jueves 26 de febrero a las 21:00.

Porque no existen fronteras cuando se trata de los bosques. Y porque, como plantea la consigna del encuentro, todo fuego es político.