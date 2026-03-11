Fundación Cultural Latin Grammy ofrecerá charla para estudiantes de música de Paraguay

La charla será organizada por la plataforma cultural Drácena en colaboración con la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional de Asunción, y busca acercar información sobre programas de becas, requisitos y procesos de postulación para instituciones de educación musical en Estados Unidos.

La iniciativa surge a partir de la gestión del músico paraguayo Seba Ramírez, director de Drácena, quien recientemente realizó estudios en la Berklee College of Music, una de las instituciones de formación musical contemporánea más reconocidas del mundo.

Durante su paso por Berklee, Ramírez participó en el programa académico Miami Industry Trip, una experiencia formativa que permite a estudiantes conocer distintos sectores de la industria musical en la ciudad de Miami y establecer vínculos con profesionales e instituciones vinculadas al sector musical latino.

En ese contexto se produjo el contacto con la Nanette Vélez, representante de la fundación, quien manifestó su interés en realizar una charla dirigida a estudiantes paraguayos para difundir las oportunidades de becas que la organización ofrece a jóvenes músicos de América Latina.

El evento será albergado por la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional de Asunción, institución de la cual Ramírez es egresado y donde además se desempeñó como docente durante más de una década. Si bien la actividad se organiza en conjunto con esta casa de estudios, la invitación está dirigida a estudiantes de todas las instituciones de formación musical del país.

La charla se realizará en modalidad online y será de acceso gratuito, con inscripción previa. Será a las 11:00 (Miami) / 12:00 (Paraguay). Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/m2hXJbnECeW32A5ZA