Purahéi Soul se lleva el reconocimiento mayor en los Propya Awards 2026

La quinta edición de los Propya Awards se realizó en una noche dedicada a la producción fonográfica nacional, en la que la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) entregó los reconocimientos correspondientes a las obras y artistas destacados del periodo evaluado. Con el lema “Vos premiás nuestra música”, la ceremonia dio a conocer a los ganadores en 14 categorías y reunió en el escenario a representantes de distintos estilos de la escena paraguaya.

El principal reconocimiento de la noche, Artista del Año, fue para Purahéi Soul. Al subir al escenario, Miguel Narváez, que integra el dúo junto a Jenni Hicks, señaló que no había preparado un discurso. “Vinimos sin expectativas, muchísimas gracias a todos los colegas que nos votaron. Este premio es demasiado importante para la música paraguaya porque es un incentivo a la creación, a la próxima creación. Esto nos da ganas de hacer más música; es importante que hagamos más música porque es la única forma que tenemos de levantar nuestro Paraguay”, expresaron.

En la categoría Canción del Año, el premio fue para “Me duele”, interpretada por Humbertiko y Urbanos. Por su parte, el reconocimiento a Álbum del Año recayó en Ndaipóri Frontera, de Néstor Ló y Los Caminantes, un proyecto que reúne colaboraciones con varios artistas de la región, entre ellos Soledad Pastorutti, Berta Rojas, Rubén Rada, Nahuel Pennisi y Lito Vitale, entre otros.

Entre las categorías por género, Mejor Canción Urbana fue para “Sos mi sol”, de Japiaguar junto a Kaese. En Mejor Canción de Folklore Nacional, el premio se otorgó a “Burrerita”, interpretada por Melissa Hicks junto a Tekove. Durante su discurso, la cantante señaló que el reconocimiento también pertenece a los autores de la obra. “Nosotros somos netamente un puente que unió a los compositores de ‘Burrerita’, Antonio Mayans y Félix Pérez Cardozo, con las nuevas generaciones. Este premio es de ellos realmente. Gracias a mi equipo por creer en mí”, afirmó.

El premio a Mejor Canción de Folklore Instrumental fue para “Más que ayer”, de Juan Cancio Barreto. En el ámbito del pop, el reconocimiento a Mejor Canción Pop fue para “Matarnos a besos”, de Funk’chula junto a Kchiporros.

En las categorías vinculadas al rock, Mejor Canción de Rock fue para “Quién soy ahora”, de Ciudad Mansa, mientras que Mejor Canción de Rock Pesado / Punk distinguió a “Vitel tone”, de Pornostars. En el apartado Mejor Canción Alternativa, el premio correspondió a “India”, de Marcelo Cáceres.

El reconocimiento a Mejor Canción Romántica / Melódica fue para “Cuando me alejé”, interpretada por Sol Codas. En el rubro tropical, Mejor Canción Tropical distinguió a “Sinvergüenza”, de Ramonita Vera. Por su parte, Mejor Canción Religiosa fue para “Sin ti”, interpretada por Angie y Aracely. El galardón a Mejor Video Musical fue otorgado a “Primera luz”, de Los Que Vinieron.

La ceremonia también incluyó el Premio a la Trayectoria, que en esta edición fue entregado a Betty Figueredo por decisión del consejo directivo de la SGP. El reconocimiento distingue a artistas que, a lo largo de su carrera, han realizado aportes significativos a la música, la tecnología y la industria musical. Visiblemente emocionada, Figueredo recordó los cambios que atravesó la industria durante su carrera.

“Mi vida artística se divide en dos: los años 70 y 80, cuando la tecnología no existía, ni las redes y plataformas. Esta segunda etapa me toca vivirla con mi hija, que conduce mi carrera. Estamos muy presentes en redes sociales y plataformas, haciendo podcast a mi edad en YouTube y TikTok”, expresó, entre los aplausos de la gente.

También se refirió al reciente reconocimiento internacional de la guarania. “En diciembre de 2024 la Unesco reconoció la guarania como patrimonio cultural inmaterial. José Asunción Flores creó este género que nos identifica. Yo solamente quiero pedir que hagamos consciencia más que nunca, que la respetemos y la cantemos tal cual es”, añadió.

Además, el premio a Productor del Año fue otorgado a 4Kcho Records & Pop Art por el fonograma nacional con mayor difusión en medios públicos durante el periodo evaluado, correspondiente al año 2025. La distinción se concedió por la canción “Sudamerikal”, interpretada por Kchiporros junto a Gauchito Club.

La gala incluyó también varias presentaciones musicales que reunieron a artistas de diferentes generaciones y estilos. En el escenario se presentaron la Orquesta Típica Ymaguaréicha, Mr. Hyde con Giovanni Mba’e, 411Y con Sabb Montes, YIK con Dominika, Los Orrego, además de Mily Brítez y Marilina Bogado. Uno de los cruces más comentados de la noche fue la interpretación de “Machete che pope”, realizada por Kuazar y Martín Portillo, que combinó el metal con el sonido del arpa paraguaya.