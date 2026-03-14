Daisy Lombardo logra nominación a los Premios Tango Siglo XXI con “Mensaje 50″

Daisy Lombardo es una cantante paraguaya que viene desarrollando una carrera en torno al tango, género con el cual ya ha grabado álbumes como “Canción de Esquina” (2021) y “Ofrenda” (2023).

Lea más: Fausto Mendoza busca llegar a Estados Unidos “entre saltos y sueños”

En diciembre pasado presentó “Mensaje 50″, un material de diez canciones que grabó junto al quinteto del violinista y compositor argentino Ramiro Gallo.

Este material, que está disponible en las plataformas digitales, fue nominado en la categoría Disco Cantor/A o Vocal Instrumental de los Premios Tango Siglo XXI, que es otorgado a través de un jurado de periodistas especializados que buscan reconocer a la producción contemporánea de tango.

#Mensaje 50″ comparte esta nominación con los álbumes: “Pratanguero: 4º Esquina Final“, de Ariel Prat; ”Canciones en el estudio", de Mica Sancho; y “Toma I”, de Lautaro Mazza y Oscar de Elía.

Según detalla la web de los Premios Tango Siglo XXI, la ceremonia de premiación está prevista para el próximo mes de mayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cantante, que actualmente integra el staff de artistas de Madero Tango en Buenos Aires, celebró a través de sus redes sociales esta nominación, agradeciendo a la gente que le impulsó y le ayudó a soñar este disco.

Entre estos agradecimientos, Lombardo también recordó al Pabellón “D” de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú donde trabajó “la introspección del proceso interpretativo del dolor ajeno”. “Gracias a quienes me abrieron su corazón”, expresó.

“No sé cómo acabará esto pero en el ‘mientras tanto’ se siente como una caricia al alma”, añadió Lombardo, agradeciendo a los organizadores de este reconocimiento.