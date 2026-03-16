Asunciónico 2026: guía práctica con accesos, estacionamiento, precios y sistema cashless

Con el inicio de Asunciónico 2026 previsto para este martes 17 de marzo, el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo se prepara para recibir a miles de personas durante tres jornadas consecutivas de música. Ante la cercanía del evento, compartimos detalles logísticos importantes que los asistentes deben tener en cuenta antes de llegar al predio.

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¿Dónde estacionar?

Quienes asistan al festival tendrán varias opciones de estacionamiento en las inmediaciones del Parque Olímpico.

El predio del Ñu Guasú funcionará como estacionamiento gratuito para el público. Desde allí, los asistentes deberán acceder al evento a través de la pasarela de ñandutí.

También habrá estacionamientos pagos habilitados en el Kartódromo y en el área de Rugby. El estacionamiento del Kartódromo tendrá un costo de G. 67.500, mientras que el del sector Rugby costará G. 108.000. Ambos pueden adquirirse a través del sitio oficial allaccess.com.py.

Las personas que hayan adquirido estacionamientos pagos tendrán un acceso directo al predio.

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Accesos al festival

El ingreso al festival dependerá del medio de llegada de cada asistente.

Quienes cuenten con estacionamientos pagos podrán ingresar directamente al predio desde esos sectores. En cambio, las personas que lleguen en plataformas de transporte, vehículos particulares o que estacionen en Ñu Guasú deberán acceder al festival utilizando la pasarela peatonal ubicada sobre la Autopista Ñu Guasú.

Cómo funcionará el sistema cashless

Dentro del predio del festival se utilizará un sistema de pago cashless, que reemplaza el uso de dinero en efectivo para comprar alimentos, bebidas y productos.

Para utilizar este sistema, los asistentes deberán adquirir una tarjeta prepaga en los puntos de carga habilitados dentro del evento. La tarjeta tendrá un costo de G. 10.000.

Una vez adquirida, la tarjeta podrá cargarse con saldo en los puntos habilitados utilizando efectivo, tarjetas de débito o crédito.

Al finalizar el evento, los asistentes podrán devolver la tarjeta y recuperar los G. 10.000 correspondientes al costo de la misma. También en caso de que la tarjeta tenga saldo no utilizado, la devolución deberá gestionarse en las oficinas de Ticketea, ubicadas en Malutín y España.

La organización informó que el plazo para solicitar la devolución del saldo es de hasta 30 días posteriores al evento.

Qué entradas quedan disponibles

Las entradas para Asunciónico continúan disponibles a través del sitio oficial allaccess.com.py en su fase de Preventa 2.

Los precios del abono por día son G. 400.000 (Generales), G. 750.000 (Campo VIP) y G. 1.250.000 (Lounge).

También se ofrecen combos para dos días, con precios desde G. 640.000 para entradas generales, G. 1.200.000 para Campo VIP y G. 2.000.000 para Lounge.

Para quienes planean asistir a las tres jornadas del festival, el combo de tres días tiene un costo de G. 800.000 en el sector generales, G. 1.500.000 en Campo VIP y G. 2.500.000 en Lounge.

Cómo activar las entradas

La activación de las entradas para Asunciónico se realiza de manera digital a través del sitio oficial allaccess.com.py.

Los usuarios deben ingresar con su cuenta en la plataforma y dirigirse a la sección “Mis entradas”, donde podrán seleccionar el ticket correspondiente al festival y completar el proceso de activación siguiendo las instrucciones del sistema.

Si una persona realizó varias compras, por ejemplo para diferentes días o para amigos, deberá repetir el proceso de activación para cada una de las entradas.

Una vez finalizado el registro, los tickets quedarán disponibles dentro de la aplicación Quentro en el teléfono celular.

Códigos QR y seguridad de las entradas

Para esta edición del festival se implementó un sistema de códigos QR dinámicos con el objetivo de prevenir fraudes y reventa ilegal.

Los códigos se actualizan automáticamente cada 15 segundos, por lo que solo serán válidos si se presentan directamente desde la aplicación o el sitio oficial al momento del ingreso al predio.

Debido a esta actualización constante, las capturas de pantalla o impresiones de los códigos QR no serán aceptadas para acceder al festival. La organización también recomienda no compartir imágenes de las entradas en redes sociales para evitar posibles usos indebidos.