Deftones llegó a Paraguay para encabezar mañana la primera jornada de Asunciónico

El Aeropuerto Silvio Pettirossi ya comenzó a recibir a los artistas internacionales que serán parte de Asunciónico, el festival que se realizará este martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo en el Parque Olímpico del COP (Autopista Ñu Guazu).
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Esta mañana se registró la llegada de Deftones, la banda estadounidense de metal alternativo conformada por Chino Moreno, Stephen Carpenter, Frank Delgado, Abe Cunningham y Fred Sablan.
En un vídeo compartido por @deftonesparaguay se puede ver que los integrantes de la banda se desplazaron en medio de un cordón formado por los guardias de seguridad, mientras los fans le dieron la bienvenida.
El vocalista Chino Moreno se tomó un tiempo para firmar autógrafos a los fanáticos que los aguardaban con sus álbumes y fotos.
Deftones regresó a Paraguay luego de 15 años, tras haber ofrecido su primera presentación en nuestro país el 8 de abril de 2011 en el Jockey Club Paraguayo.
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La banda, que en agosto pasado publicó el álbum “private music”, estará mañana en el festival Asunciónico. Su presentación está prevista para las 22:30 en el escenario Bud 66.