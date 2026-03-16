BXS, Grupo Mojado y Grupo Toppaz encabezarán El Cumbiazo en una nueva sede

El festival El Cumbiazo, que fue anunciado en febrero pasado, ya confirmó cuál será la sede de esta cuarta edición que estará encabezada por las agrupaciones mexicanas Bryndis X Siempre (BXS), Grupo Mojado y Grupo Toppaz.

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El evento, dedicado a la cumbia y el vallenato, también tendrá en escena a Luis Mosqueda Komando, además de Uriel Lozano, Agrupación Marilyn, Los Diablitos y Los Embajadores Vallenatos. Como presentador estará Rubén Rodríguez Jr.

La sede del festival será el Arena Asunción, un nuevo venue situado en la intersección de la Avda. Eusebio Ayala y Pasaje Tembetary, en el predio que anteriormente pertenecía al Club Tembetary. Este espacio se sumará al circuito de grandes espectáculos de la capital, según anunció la productora Garzia Group.

¿Dónde se consiguen las entradas y cuánto cuestan?

Los Hot Tickets estarán disponibles hasta el próximo 20 de marzo y luego se iniciará la etapa tres de venta. Las entradas pueden adquirirse a través de www.linke-arte.com y www.todoticketparaguay.com, además de los locales de Maxicambios y el supermercado El Pueblo Acceso Sur.

En esta fase, los precios y sectores son: