Deftones lidera el día más heavy de Asunciónico 2026

El arranque de Asunciónico 2026 propone una jornada que parece construida alrededor de una misma energía: la intensidad. El primer día del festival reúne artistas que, desde distintos géneros, comparten una raíz sonora marcada por la distorsión, la potencia rítmica y las atmósferas oscuras, ya sea desde el metal alternativo, el hardcore moderno, el post-punk o la electrónica más contundente.

Esa coherencia musical convierte a la primera jornada en uno de los días más “pesados” del festival. Desde el regreso de figuras consagradas hasta nuevas propuestas internacionales y una sólida presencia de la escena local, el día propone un recorrido por distintas vertientes de la música alternativa contemporánea.

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Deftones, el regreso más esperado

La banda principal de esta jornada será Deftones, que regresa a Paraguay quince años después de su última presentación en el país, realizada en el Jockey Club.

Originaria de Sacramento, California, y formada a finales de los años 80 por un grupo de amigos de secundaria, Deftones es particularmente conocida por haber trascendido las etiquetas del metal convencional mediante una propuesta sonora que combina riffs pesados con atmósferas etéreas cercanas al shoegaze.

A diferencia de muchos de sus contemporáneos del nu metal, la banda alcanzó un estatus de culto gracias a su evolución artística constante y a la versatilidad vocal de Chino Moreno, capaz de alternar susurros melódicos con gritos desgarradores. Su álbum “White Pony” es considerado uno de los puntos más altos de su discografía y una obra clave para entender el metal alternativo de los años 2000. Su trabajo más reciente es “Private Music” (2025).

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Nuevas visitas: Turnstile y Viagra Boys

Entre las presentaciones más esperadas del día también figuran dos bandas que se presentarán por primera vez en Paraguay: Turnstile y Viagra Boys.

Formada en Baltimore en 2010, Turnstile se convirtió en uno de los fenómenos más importantes del hardcore contemporáneo gracias a su capacidad para expandir los límites del género. Su música combina la energía del punk con elementos del funk, el pop alternativo y el rock de los años 90, una mezcla que alcanzó gran visibilidad con el álbum “Glow On” (2021). Su trabajo más reciente es “Never Enough” (2025).

Por su parte, Viagra Boys, banda formada en Estocolmo en 2015, se ha ganado un lugar dentro del post-punk contemporáneo por su enfoque crudo, irónico y altamente energético. Liderados por el vocalista Sebastian Murphy, el grupo explora con humor negro temas como la masculinidad tóxica, el fracaso personal y las contradicciones de la vida moderna. Su último lanzamiento es el disco “viagr aboys” (2025).

Interpol y Skrillex vuelven al festival

La jornada también marcará el regreso de dos artistas ya conocidos por el público paraguayo: Interpol y Skrillex.

Interpol, formada en Nueva York en 1997, es una de las bandas del resurgimiento del post-punk a comienzos de los años 2000. Su sonido elegante y melancólico, caracterizado por líneas de bajo prominentes, guitarras entrelazadas y la voz grave de Paul Banks, quedó plasmado desde su disco debut “Turn on the Bright Lights” (2002). Su último álbum de música original es “The Other Side of Make-Believe” (2022).

Skrillex, nombre artístico del estadounidense Sonny Moore, es reconocido como uno de los principales responsables de popularizar el dubstep a escala global durante la década de 2010. Con múltiples premios Grammy y colaboraciones con artistas como Justin Bieber o Fred again, el DJ y productor llega al festival con un set que pondrá punto final a la jornada del martes.

La presencia paraguaya

La escena nacional tendrá una participación destacada en el festival. Entre los nombres más representativos se encuentra Villagrán, una de las bandas más explosivas del rock paraguayo contemporáneo.

Formada en Asunción a principios de la década de 2010, Villagrán desarrolló un estilo propio que mezcla rock alternativo, funk y ritmos latinos, una propuesta que ellos mismos describen como “ritmo subtropical”. Discos como “La fiesta del caos” y “El ritmo subtropical” consolidaron su popularidad, mientras que su material más reciente es “El rito” (2024).

La escena heavy local

El primer día también reunirá a tres nombres clave del metal paraguayo: Steinkrug, Kuazar y Nod.

Steinkrug, formada en Asunción en 2009, es una de las bandas más representativas del hard rock local, con trabajos como “Bombshells of Rock and Roll” (2012) y el álbum “Meat” (2016).

Kuazar, originaria de Ciudad del Este, es considerada una de las agrupaciones más importantes del thrash metal paraguayo. Su disco “Hybrid Power” (2023) incluye el sencillo “Machete che pope (Acosta Ñu)”, una muestra de su identidad sonora marcada por la velocidad, la agresividad y el uso del guaraní en sus letras.

Nod, formada en Asunción en el año 2000, combina influencias del rock alternativo y el nu metal con una estética oscura cercana al goth. Tras más de dos décadas de trayectoria, la banda inició recientemente una nueva etapa artística con el lanzamiento del sencillo “Voces”.

La banda que abre el festival

La jornada comenzará con la presentación de Nott Demian, grupo formado en Asunción alrededor de 2021. Su propuesta se caracteriza por guitarras atmosféricas y sintetizadores sutiles que construyen paisajes sonoros introspectivos.

El año pasado la banda lanzó su álbum debut “Claroscuro”, con el que comenzó a captar la atención de una audiencia joven dentro de la escena alternativa local.