Asunciónico 2026: así serán los accesos y estacionamientos para el Día 2 del festival

Con artistas como Sabrina Carpenter, Lorde, Doechii y Addison Rae hoy se llevará a cabo la segunda jornada del festival Asunciónico 2026 en el Parque Olímpico, ubicado sobre la Autopista Ñu Guasú.

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La producción del festival anunció que hoy el ingreso peatonal obligatorio para el público se hará a través de la Pasarela de ñanduti que conecta al Parque Ñu Guasu con el predio del COP.

También junto al acceso a la pasarela se habilitará una boletería, donde se podrán adquirir los tickets que aún quedan disponibles para estas dos últimas jornadas del festival.

En tanto, en el Parque Ñu Guasu se habilitará un estacionamiento gratuito. Hoy también estarán habilitados los estacionamientos en el Kartódromo y en el Rugby, cuyos tickets ya están agotados.

La apertura de los portones está prevista para las 15:45 y el horario de los artistas será el siguiente: