Música
18 de marzo de 2026 - 14:27

Asunciónico 2026: así serán los accesos y estacionamientos para el Día 2 del festival

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter lidera hoy la programación de la segunda jornada de Asunciónico.
La cantante estadounidense Sabrina Carpenter lidera hoy la programación de la segunda jornada de Asunciónico.Gentileza

Asunciónico se prepara para celebrar su segunda jornada, que tendrá una cartelera en la que predominan las mujeres. La producción dio a conocer cómo serán los accesos y estacionamientos para este Día 2, cuyos portones se habilitarán a las 15:45.

Por Maripili Alonso

Con artistas como Sabrina Carpenter, Lorde, Doechii y Addison Rae hoy se llevará a cabo la segunda jornada del festival Asunciónico 2026 en el Parque Olímpico, ubicado sobre la Autopista Ñu Guasú.

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La producción del festival anunció que hoy el ingreso peatonal obligatorio para el público se hará a través de la Pasarela de ñanduti que conecta al Parque Ñu Guasu con el predio del COP.

También junto al acceso a la pasarela se habilitará una boletería, donde se podrán adquirir los tickets que aún quedan disponibles para estas dos últimas jornadas del festival.

Mapa que detalla cómo será el ingreso peatonal para el Día 2 del festival Asunciónico.
Mapa que detalla cómo será el ingreso peatonal para el Día 2 del festival Asunciónico.

En tanto, en el Parque Ñu Guasu se habilitará un estacionamiento gratuito. Hoy también estarán habilitados los estacionamientos en el Kartódromo y en el Rugby, cuyos tickets ya están agotados.

Los estacionamientos habilitados para el Día 2 de Asunciónico.
Los estacionamientos habilitados para el Día 2 de Asunciónico.

La apertura de los portones está prevista para las 15:45 y el horario de los artistas será el siguiente:

  • 16:40 4lly
  • 17:10 Aleshit
  • 17:40 Six Sex
  • 18:25 The Warning
  • 19:10 Addison Rae
  • 20:10 Doechii
  • 21:10 Lorde
  • 22:25 Sabrina Carpenter
  • 23:45 Gordo