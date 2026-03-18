Asunciónico: habrá transporte con buses eléctricos y estas son las paradas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), informa que la línea E3 de buses eléctricos, que conecta el Puerto de Asunción con el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, se encuentra operativa como una opción de traslado para los asistentes al Asunciónico, que se desarrolla en el Comité Olímpico Paraguayo.

El servicio, que a partir de ayer, hoy -miércoles 18- y mañana jueves 19 contará con mayor disponibilidad de unidades en el marco del evento, prestará servicio con una frecuencia de entre 30 y 35 minutos y mantendrá su funcionamiento extendido hasta las 02:30, con última salida desde la rotonda del aeropuerto.

El Consorcio Arapoti, conformado por las empresas Ñanduti SA y Automotores Guaraní SRL, es responsable de operar la línea E3, con un costo de pasaje de G. 3.400.

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¿Dónde tomar el bus?

Los buses eléctricos operan con paradas fijas y debidamente señalizadas a lo largo de todo el recorrido, por lo que se recuerda a los usuarios utilizar exclusivamente los puntos habilitados para el ascenso y descenso.

La parada de la línea E3, ubicada en el acceso al Parque Ñu Guasú, se encuentra habilitada en ambos sentidos (Puerto – Aeropuerto y Aeropuerto – Puerto), constituyéndose en el punto más cercano para el acceso al evento. Desde allí, los pasajeros deben atravesar el Parque Ñu Guasú y cruzar por la pasarela peatonal de la Cultura para acceder al Comité Olímpico Paraguayo, sede del Asunciónico.

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Itinerario E3

En sentido Puerto – Aeropuerto, el recorrido se inicia en Oficinas de Gobierno – Calle Norte (predio de Oficinas de Gobierno) y continúa por Cristóbal Colón, Oliva, Cerro Corá, Avda. Perú, Avda. Mcal. Francisco Solano López, Avda. República Argentina, Dr. Eulogio Estigarribia, Cruz del Defensor, Gral. Bernardo O’Higgins, Carlos Guido Spano, Avda. Gral. José de San Martín, Avda. Aviadores del Chaco y Avda. Aviador Silvio Pettirossi, hasta llegar a la rotonda del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

En sentido Aeropuerto – Puerto, el trayecto parte de la rotonda del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y continúa por Avda. Aviador Silvio Pettirossi, Avda. Aviadores del Chaco, Avda. Gral. José de San Martín, Avda. Mcal. Francisco Solano López, Avda. Perú, Félix de Azara, Gral. José Eduvigis Díaz, Hernandarias y Avda. Nuestra Señora de Stella Maris, hasta retornar a Calle Norte (predio de Oficinas de Gobierno) y finalizar en Oficinas de Gobierno.