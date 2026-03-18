Jelly Roll y Carín León cantan “Lighter”, primer sencillo del álbum del Mundial 2026

La existencia del proyecto musical fue adelantada el lunes 16 de marzo por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien señaló en redes sociales que “estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo están colaborando para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso juego”.

El primer lanzamiento del álbum será “Lighter”, una canción de rock con tintes country interpretada por el artista de Tennessee Jelly Roll y la estrella mexicana Carín León. El tema estará disponible el 20 de marzo.

La producción estuvo a cargo del productor canadiense Cirkut, ganador del Grammy 2026 a productor del año, no clásico.

En un video promocional, Infantino describió la canción como “innovadora” y afirmó que “marca el tono para todo lo que está por venir”.

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Un sencillo pensado para reflejar a los tres países anfitriones

De acuerdo con un comunicado oficial, “Lighter” “reúne a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo, conectando fronteras y géneros mientras refleja la energía cultural compartida de América del Norte y la pasión global por el juego”.

Mundial 2026: sedes, calendario y final

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA se celebrará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Los partidos están programados del 11 de junio al 19 de julio, distribuidos en 11 ciudades de Estados Unidos, tres ciudades mexicanas y dos ciudades canadienses.

La final se disputará en el New York New Jersey Stadium, en Nueva Jersey.