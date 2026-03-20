BTS vuelve a los escenarios con “Arirang”, su primer álbum tras la pausa del grupo

El grupo surcoreano BTS anunció su regreso a los escenarios con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Arirang, un trabajo que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. El disco llega acompañado por una extensa gira internacional que volverá a reunir a los siete integrantes del grupo frente a audiencias de todo el mundo.

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El álbum toma su nombre de “Arirang”, una melodía tradicional coreana que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los símbolos culturales más reconocidos del país. En este nuevo proyecto, el grupo retoma esa referencia para construir un repertorio que explora emociones universales como el anhelo, la identidad y los vínculos afectivos, temas que han atravesado su discografía desde sus primeros años.

Desde su debut en 2013, BTS desarrolló una carrera que transformó el panorama del K-pop y amplió su alcance hacia la escena pop internacional. A lo largo de más de una década, el grupo consolidó una presencia global con giras multitudinarias, lanzamientos que encabezaron rankings internacionales y una comunidad de seguidores, conocida como ARMY, que se extiende por distintos continentes.

La pausa en las actividades grupales iniciada en 2022 permitió a los integrantes concentrarse en proyectos individuales antes de retomar el trabajo conjunto. El lanzamiento de Arirang representa ahora el reencuentro del grupo en una nueva fase artística, marcada por el regreso a los escenarios y la publicación de material inédito.

La gira mundial que acompaña el disco recorrerá 34 ciudades y contempla más de 80 conciertos. El tour comenzará con presentaciones en la ciudad de Goyang, en Corea del Sur, y continuará con fechas en Tokio antes de extenderse por distintas regiones. La producción del espectáculo incorpora un diseño escénico de 360 grados, pensado para ofrecer una experiencia inmersiva que sitúa al público en el centro del show.

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El regreso en pantalla grande

Como parte de esta nueva etapa, algunas presentaciones de la gira serán transmitidas en salas de cine alrededor del mundo bajo el formato de “live viewing”. La iniciativa permitirá al público asistir a funciones especiales en las que se proyectarán conciertos completos del tour, recreando en pantalla grande la puesta escénica y el repertorio del espectáculo.

La cadena Cinemark ofrecerá estas funciones especiales con la transmisión de BTS World Tour “Arirang” in Goyang y BTS World Tour “Arirang” in Japan, permitiendo que el público viva el regreso del grupo en simultáneo con otros espectadores alrededor del mundo.

Además de la gira y las transmisiones en cines, el regreso del grupo también tendrá presencia en plataformas de streaming. El especial “The Comeback Live”, centrado en el reencuentro de los integrantes y la presentación del nuevo álbum, se podrá ver este 21 de marzo a través de Netflix.

A esto se sumará “The Return”, un documental que abordará el proceso detrás del regreso del grupo y que llegará a la misma plataforma el 27 de marzo, ampliando la mirada sobre esta nueva etapa en la trayectoria de BTS.