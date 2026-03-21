Luto en el rock argentino: falleció Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos

Daniel “Dani” Buira, uno de los fundadores de la banda argentina Los Piojos, falleció hoy a los 54 años tras descompensarse en la sede de su Escuela de Percusión “La Chilinga”, ubicada en El Palomar, partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires, según reportó Clarín.

La publicación detalla que, aproximadamente a las 4 de esta madrugada, uno de sus amigos lo encontró pidiendo ayuda y con dificultades para respirar. Intentó asistirlo pero se descompensó y perdió el conocimiento.

Una ambulancia asistió al lugar y constataron la muerte del músico que, según el testigo, también padecía de asma.

Buira fue fundador y el primer baterista de Los Piojos, siendo parte de los primeros cinco discos de la banda. En 2001 se alejó de la formación, pero en 2024 se sumó a los conciertos del regreso de Los Piojos.

En el tiempo que pasó alejado de la agrupación, responsable de éxitos como “El farolito”, “Verano del ‘92″, “Tan solo” y “Como Alí”; también llegó a grabar un álbum con Vicentico.

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La despedida de Ciro

Andrés Ciro Martínez, vocalista de Los Piojos y actual líder de Ciro y los Persas, se despidió de “Dani” a través de sus redes sociales, tras conocer la noticia de su fallecimiento.

“Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta”, escribió.

El cantante agregó: “Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”.

Ciro, que se encuentra en Uruguay donde esta noche tiene previsto presentarse, también envió “un conmovido pésame a su familia” en su nombre y de Los Persas. “Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!”, añadió.