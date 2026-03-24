Orquesta Sinfónica Nacional quiso formar un coro y le llovieron críticas de cantantes

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) publicó el viernes un llamado, a través de sus redes sociales, para una audición con miras a conformar un Coro Sinfónico Nacional. Muchos cantantes quedaron sorprendidos, ya que el trabajo en esta agrupación sería voluntario.

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Varios cantantes expresaron sus críticas, también a través de las redes sociales, ante este llamado y la falta de remuneración para esta actividad artística, que igualmente exige muchos años de formación.

Ayer, la Orquesta Sinfónica Nacional emitió un comunicado buscando aclarar los alcances de la convocatoria para la conformación del Coro Sinfónico Nacional.

“La iniciativa surgió con la intención de abrir un espacio de crecimiento musical dentro de una institución que cuenta con infraestructura para el desarrollo de proyectos sinfónico-corales”, señala el comunicado.

Añade que, desde el año 2023, la OSN “ha impulsado de manera constante la inclusión de repertorio sinfónico-coral en su programación, convocando en cada oportunidad a cantantes líricos profesionales, quienes han sido remunerados por sus servicios, así como a estudiantes de música y a personas aficionadas al canto que realizan actividad coral”.

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“Este fenómeno se da debido a que la actividad coral, tanto en Paraguay como en el mundo, se construye con diversos segmentos de cantantes tal y como se menciona. Todos ellos han permitido brindar experiencias artísticas de alto nivel en conciertos llevados adelante por la OSN para toda la ciudadanía”, agrega el comunicado de la orquesta.

La decisión de la OSN ante las críticas

Desde la OSN afirmaron que han tomado con mucha atención las inquietudes del sector, por lo que decidieron “retirar la convocatoria publicada y postergar el proceso de conformación del Coro Sinfónico Nacional hasta que se cuenten con las condiciones ideales en el futuro”.

Señalaron también que seguirán con “convocatorias puntuales para cada puesta conforme al repertorio planificado en el calendario artístico”, además de “proponer espacios de encuentro y diálogo con la comunidad de cantantes para compartir miradas y construir juntos caminos que fortalezcan el desarrollo coral en nuestro país, atendiendo que se trata de un proceso largamente postergado”.

“Reiteramos nuestro respeto y valoración hacia los cantantes líricos profesionales, a quienes con acciones concretas hemos potenciado desde nuestro espacio”, remarca el comunicado.

Finalmente señalaron la importancia del “diálogo, la escucha y la construcción colectiva” para avanzar hacia objetivos comunes.