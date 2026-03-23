El BCP celebra su 74º aniversario con un concierto de la Orquesta Nacional de Música Popular

Como parte de las actividades conmemorativas por su aniversario, el Banco Central del Paraguay ofrecerá un concierto abierto al público que tendrá como protagonista a la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), bajo la dirección del maestro Luis Álvarez. La cita será este martes 24 de marzo, a las 20:30, en la Sala de Convenciones del BCP, ubicada en Federación Rusa y Augusto Roa Bastos.

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El programa estará dedicado a un repertorio representativo de la música paraguaya, con obras emblemáticas como “Mainumby”, “India”, “Gallito cantor”, “Tren lechero”, “Polka burro”, “Galopera”, entre otras piezas que recorren distintos estilos y épocas del repertorio popular y académico nacional.

La velada contará además con la participación de invitados especiales. La cantante Vicky Díaz interpretará las piezas “A mi pueblito Escobar”, “Brisa suave” y “Rohecha jeývo”, mientras que la vocalista Melissa Hicks pondrá su voz en “Burrerita”, “India” y “Galopera”. Por su parte, el trompetista de la Onamp, Salvador García, será el solista en “13 Tuyutí”, una de las composiciones más emblemáticas del repertorio paraguayo.

El acceso al concierto será libre y gratuito. La organización informó que no se realizarán reservas de lugares y que el ingreso del público se permitirá únicamente hasta completar la capacidad de la sala. De esta manera, la institución invita a celebrar su aniversario con una propuesta musical que pone en valor el patrimonio sonoro del país.