Edgar Siro González estrena su “Misa folclórica” en Luque junto a la Orquesta Sinfónica Nacional

Tras haber presentado el año pasado su “Misa folclórica” en el Teatro Municipal de Asunción, el maestro Edgar Siro González presentará este jueves 26 la versión sinfónica de esta obra en el concierto “Música y Reflexión- Tiempo de Semana Santa” que se hará en Luque.

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La presentación estará a cargo de la OSN, bajo la dirección general de María Victoria Sosa y la dirección musical de Pacita Diez Pérez; con la participación especial del Coro del Conservatorio Municipal de Luque. El concierto será a las 20:30 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, con acceso libre y gratuito.

La obra de González propone un diálogo entre la música sacra y los elementos del folclore paraguayo, aportando una identidad propia y profundamente emotiva a la liturgia musical.

Según había detallado el compositor a ABC, esta obra está conformada por “el Kyrie, que es el ‘Señor, ten piedad’; el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei, que sería el Cordero de Dios”, con estilos como la polca, la guarania y el rasguido doble.

“El concierto ofrecerá un repertorio especialmente seleccionado para acompañar el clima de recogimiento y reflexión característico de la Semana Santa”, señalaron desde la OSN.

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Esta presentación es organizada conjuntamente por la OSN y el Conservatorio Municipal de la ciudad de Luque, en una apuesta por la cultura y poner en valor la creación musical paraguaya.

Los organizadores destacaron que este concierto “representa una oportunidad única para presenciar un estreno absoluto y vivir una experiencia artística y espiritual en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad”.