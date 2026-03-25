“El telar de la memoria” llega a escena con una historia que entrelaza pasado y presente

La cartelera teatral suma varias opciones para este fin de semana, entre ellas “El telar de la memoria”. La obra presentará a Elena, quien le comunica a su abuela Doña Segunda su decisión de migrar en busca de un futuro mejor.

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Por su parte, la abuela comienza a revivir historias de su juventud en un Paraguay floreciente, lleno de amor, música y esperanza.

“Lo que comienza como una evocación romántica de bailes, serenatas y promesas de amor, se transforma en el desgarrador testimonio de una generación marcada por la Guerra contra la Triple Alianza”, detalla la sinopsis de la obra.

La puesta promete además retratar el paso abrupto de la alegría a la tragedia, mostrando cómo una nación joven y pujante fue arrasada por el conflicto, dejando heridas profundas en su pueblo.

“A través de recuerdos, despedidas y pérdidas irreparables, la historia pone en el centro el valor de las mujeres paraguayas, quienes resistieron, lucharon y sostuvieron la esperanza cuando todo parecía perdido”, señalaron los responsables de la puesta.

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El elenco está conformado por Stela Gauto, Rossanna Ingolotti, Rosie Guens, Edgar Mora, Carlos Rojas, Axel Cañete, Ángel Romero, Alejandro Alderete, Julián Pitu Galacho, Roel Fernández, Bianca Domínguez, Luana Sotto y Johana Candia.

Las funciones serán este jueves 26, viernes 27 y sábado 28 a las 20:30 y el domingo 29 a las 20:00 en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Las entradas cuestan G. 70.000 y se pueden reservar a través del teléfono (0991) 230-693. La puesta cuenta con el apoyo de la Casa Bicentenario del Teatro ”Edda de los Ríos".