Paul McCartney estrena el primer single de su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”

El ex Beatle Paul McCartney sigue imparable a sus 83 años y se alista para presentar su nuevo trabajo discográfico “The Boys of Dungeon Lane”, el próximo 29 de mayo.

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Según se anticipa en la web del cantante y compositor, este álbum ofrecerá una “rara colección de destellos de memorias que no habían sido compartidas anteriormente”, así como una serie de “canciones de amor de inspiración reciente”.

También se detalla que, en este álbum, McCartney “dirige la mirada hacia su interior, revisitando los años formativos que moldearon su vida”.

“Ahora, Paul cuenta la historia más personal de todas: la suya propia. The Boys of Dungeon Lane es su álbum más introspectivo hasta la fecha y transporta al oyente de vuelta a sus orígenes”, agrega el comunicado.

El primer sencillo de este material es la balada “Days We Left Behind”, una canción minimalista e íntima que “captura la esencia emocional del proyecto”, según detalla.

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Con respecto a esta canción, McCartney señaló que es “muy nostálgica”. En este sentido, detalló que el nombre del álbum proviene de una de las frases que forman parte de este tema.

“Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo se puede escribir sobre otra cosa? Son muchos recuerdos de Liverpool“, expresó el ex Beatle.

Paul McCartney también hizo referencia a su ex compañero John Lennon y a Forthlin Road, la calle donde solía vivir.

“Dungeon Lane está cerca de allí. Solía ​​vivir en un lugar llamado Speke, que es bastante obrero. No teníamos mucho, pero no importaba porque toda la gente era genial y no te dabas cuenta de que no tenías mucho”, agregó.

Su primer álbum luego de cinco años

Este álbum, que McCartney presentará luego de cinco años, comenzó a ser concebido cuando el artista compartió una taza de té con el productor Andrew Watt.

En este primer encuentro, Paul McCartney comenzó a esbozar los acordes de lo que sería “As You Lie There”, la primera canción del álbum.

El material fue grabado entre Los Ángeles (Estados Unidos) y Sussex (Reino Unido), con Paul tocando la mayoría de los instrumentos.

Un total de 14 canciones serán parte de este material, que será publicado el próximo 29 de mayo, tanto en las plataformas digitales como en los formatos de vinilo y CD.

La lista de canciones del álbum es: