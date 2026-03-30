Entradas para ver al Puma Rodríguez: precios y detalles de la preventa en Paraguay

José Luis Rodríguez “El Puma” se presentará el próximo 12 de mayo en el Arena Asunción (Avda. Eusebio Ayala y Pasaje Tembetary), en la ciudad de Asunción, en un concierto organizado en el marco del Día de la Madre.

Las entradas ya están disponibles en una fase de preventa exclusiva para clientes del banco Itaú (tarjetas de crédito y débito) que se extenderá hasta mañana martes 31 de marzo. Las mismas cuentan con un 20% de descuento sobre los precios establecidos y hasta 10 cuotas sin intereses.

Lea más: Barcelona dedica al cineasta Jean-Luc Godard la retrospectiva más completa sobre su obra

Los precios y sectores con la promoción de Itaú son:

Preferencias: G. 224.000

Platea: G. 392.000

VIP Oro: G. 560.000

VIP Platino: G. 640.000

VIP Puma: G. 792.000

Las entradas se pueden adquirir a través de las páginas web Linke-arte.com y todoticketparaguay.com.

La venta general comenzará el 1 de abril de 2026 en los mismos canales online, sumando también puntos físicos habilitados en el Hipermercado El Pueblo Acceso Sur y en locales de Maxicambios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al espectáculo, marcará el regreso de El Puma a Paraguay con un repertorio basado en sus canciones más populares, muchas de ellas ampliamente reconocidas en América Latina.

Con una trayectoria que se extiende por más de seis décadas, José Luis Rodríguez es una de las figuras más representativas de la música latina. Inició su carrera en la década de 1960 y desde entonces ha publicado más de 60 álbumes, consolidándose en géneros como la balada romántica y el pop latino. A lo largo de su carrera ha interpretado temas que han alcanzado gran difusión internacional, lo que le ha permitido mantenerse vigente en distintos públicos.

Además de su actividad musical, el artista ha desarrollado una carrera en televisión y cine, participando en telenovelas y programas de entretenimiento, lo que ha contribuido a su reconocimiento en el ámbito iberoamericano.