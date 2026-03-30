La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA abre su Temporada XXIII con un concierto gratuito

El concierto se realizará el martes 31 de marzo, a las 20:00, en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges casi Brasil), con entrada libre y gratuita. La presentación marcará la apertura de la temporada 2026 de la Orquesta de Cámara Juvenil, bajo la dirección del maestro Gabriel Graziani, con un programa que incluye obras de Domenico Zipoli, Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Carl Philipp Stamitz y Peter Warlock.

Lea más: Entradas para ver al Puma Rodríguez: precios y detalles de la preventa en Paraguay

La apertura de temporada propone un recorrido por distintos períodos y estilos de la música académica, con un eje especial en la figura de Domenico Zipoli, al cumplirse 300 años de su fallecimiento. El compositor ítalo-español es considerado una de las figuras más relevantes en el vínculo entre Europa y América durante el período virreinal, así como uno de los músicos que aportó significativamente al desarrollo de las misiones jesuíticas en el continente.

En esta nueva temporada, la Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA incorpora a nuevos integrantes. El conjunto está conformado por Ana Sofía Gómez, Oscar R. Pino, Josías Ortega, Jonás Mendoza, Paula Saldívar, Dylan Santacruz, Brianna Báez y Victoria Centurión en violines; Lucas Rodríguez y Verónica Baglieri en violas; Giovanni Candia y Víctor Aguilar en violonchelos; y Óscar E. Flores en contrabajo.

La agrupación funciona como una orquesta-escuela, orientada a la formación de jóvenes músicos. A través de este programa, los integrantes acceden a una práctica instrumental sostenida con repertorio de mayor exigencia, además de instancias de aprendizaje con maestros invitados. Los músicos son seleccionados mediante audiciones que se realizan cada dos años.

Creada en 2003, la orquesta desarrolla de manera ininterrumpida, desde 2004, sus temporadas de conciertos en el Teatro de las Américas del CCPA. A lo largo de su trayectoria, también ha realizado presentaciones en el interior del país y en el exterior, consolidándose como un espacio de formación y proyección para nuevas generaciones de intérpretes.