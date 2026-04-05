Nicole Kennedy ofrecerá un taller de piano y el recital gratuito “Puentes sonoros”

Tras su graduación en Alemania, donde culminó el Bachelor en Pedagogía Instrumental con especialización en Piano Clásico, la artista paraguaya Nicole Kennedy estará esta semana en Asunción compartiendo un taller y un recital gratuito.

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Este lunes 6 y miércoles 8, de 15:00 a 17:00, dictará el taller “El buen uso del cuerpo para la producción del sonido en el piano (el cuerpo en función al sonido)”. Será en la sede del Isnamu, ubicada en Avda. Mcal. López 1048 e/ Brasil y Estados Unidos. La actividad será de acceso libre y gratuito.

En tanto, el miércoles 8 estará ofreciendo el recital “Puentes sonoros” en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (Tte. Cnel. Eugenio Ayala Velázquez 376). Será a las 19:30, con acceso libre y gratuito.

En este recital, Nicole Kennedy presentará un programa con obras de compositores europeos y latinoamericanos. El mismo se iniciará con la obra de Johann Sebastian Bach, Preludio y Fuga BWV 849 en do sostenido menor.

Seguidamente interpretará la Sonata Op. 31 N° 3 de Ludwig van Beethoven, con sus movimientos: Allegro, Scherzo. Allegreto vivace; Menuetto. Moderato e grazioso y Presto con fuoco.

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También se podrá escuchar la obra de Heitor Villa-Lobos, Alma Brasileña (de Choros N°5); y la Balada N° 1, de Frédéric Chopin.

Igualmente presentará la Suite de Danzas Paraguayas, de Diego Sánchez Haase, conformada por: Fátima Jeroky, Floriana y Arpa Pu. El programa concluirá con la obra de Maurice Ravel, Juegos de agua.

¿Quién es Nicole Kennedy López?

Nicole Kennedy López empezó su formación en nuestro país, de la mano de su madre Carolina López y de su maestro Julio Sanabria en el Conservatorio Nacional de Música.

Siguió sus estudios en Alemania en el Hochschule für Musik Detmold, donde estudió con el maestro Piotr Oczkowski. Actualmente continúa su perfeccionamiento en esta institución, cursando el tramo formativo específico de Piano solista.

Ha participado como solista en conciertos junto a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA). Su experiencia abarca festivales y clases magistrales en Latinoamérica y Europa.