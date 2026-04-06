José Antonio Galeano vuelve a la Plaza de los Desaparecidos con un ciclo dedicado a la guarania

Desde este martes 7 de abril, de 19:00 a 20:00, el artista José Antonio Galeano ofrecerá un ciclo de conciertos en la Plaza de los Desaparecidos de Asunción, con presentaciones semanales durante todo el mes. La propuesta, abierta al público, busca generar un espacio de cercanía con la gente a través de la guarania.

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La iniciativa retoma una experiencia previa impulsada por Galeano, quien vuelve a este espacio público con el objetivo de propiciar encuentros íntimos en torno a un género fundamental de la música paraguaya. A través de sus redes sociales, el músico expresó su entusiasmo por el regreso, invitando al público a compartir “momentos de cercanía y afecto” y a participar activamente del reencuentro.

El ciclo se inscribe también en el contexto de los 100 años de la creación de la guarania, una oportunidad que Galeano plantea como un punto de reflexión y celebración colectiva. En ese sentido, el repertorio incluirá obras emblemáticas del cancionero nacional, como “Ñemity”, “Pinasco”, “Mi patria soñada” y “Dónde están”, entre otras composiciones de autores paraguayos.

Más allá del aspecto musical, la propuesta busca construir un espacio simbólico en el que las canciones funcionen como vehículo para pensar la identidad y proyectar “la patria soñada”, en palabras del propio artista. La elección de la Plaza de los Desaparecidos como escenario refuerza ese vínculo entre memoria, comunidad y expresión artística.

Galeano, nacido en Asunción en 1952, es abogado, docente, músico y promotor cultural, con una trayectoria marcada por el impulso de iniciativas que vinculan música y ciudadanía. En 2025, publicó el libro Guaranias en la plaza, que recoge las experiencias del ciclo realizado el año anterior y da cuenta del valor de estos encuentros como espacio de intercambio cultural.

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El acceso a las presentaciones es libre, y la invitación se extiende a asistir con sillas o elementos que permitan disfrutar del concierto en un entorno distendido, en contacto directo con el artista.