La danza como motor pedagógico: seminario intensivo para docentes en el CCPA

El evento se llevará a cabo los días 8 y 9 de abril, de 14:30 a 18:30, en el Salón Multiuso del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicado en José Berges e/ Brasil y EE.UU.

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La iniciativa, dirigida específicamente a educadores, tiene como objetivo central posicionar a la danza no solo como una disciplina artística, sino como un recurso clave para el aprendizaje integral.

La conducción de este seminario estará a cargo de dos destacadas especialistas en el área. Desde España llega la licenciada Nilda Pineda, experta en danza educativa-creativa formada en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, quien ha desarrollado proyectos innovadores como “Exprésate sin miedo” para la educación secundaria española.

A su lado estará la licenciada Norma Santacruz, referente paraguaya con formación internacional y trayectoria en el Instituto Superior de Bellas Artes. Santacruz, quien también se desempeña en la coordinación del programa Senderos del Movimiento, aporta su experiencia en la integración del arte en contextos de vulnerabilidad y su conocimiento en la elaboración de mallas curriculares nacionales.

Este espacio formativo se sustenta en una sólida base académica y de gestión, contando con el reconocimiento institucional del Instituto Superior de Bellas Artes y el respaldo del Centro Cultural Paraguayo Americano.

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Durante las dos jornadas, las facilitadoras guiarán a los asistentes en un proceso que vincula la danza con la comunidad y el aprendizaje integral, reafirmando el compromiso del programa con el acceso a la formación artística de calidad.

Para obtener más detalles sobre el proceso de inscripción y los contenidos del curso, los interesados pueden solicitar informes comunicándose directamente al número telefónico (0981) 640902.