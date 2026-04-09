Ricky Martin en Asunción: horarios, accesos y últimas entradas para el show

El concierto de Ricky Martin tendrá lugar este viernes 10 de abril en Asunción, con apertura de portones prevista para las 17:30. El show iniciará con la presentación del artista paraguayo Willian a las 20:00, mientras que el espectáculo principal comenzará a las 21:00. Las entradas continúan a la venta a través de Ticketea, con precios desde G. 345.000.

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A quince años de su última visita al país, el artista regresa a Paraguay como parte de una gira internacional que incluye paradas en ciudades como Montevideo y Buenos Aires. En Asunción, el concierto forma parte del tramo regional del tour, que reúne parte de su repertorio más reconocido en formato en vivo.

El espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de su carrera, incluyendo canciones como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, además de baladas y temas más recientes. La puesta en escena incorpora banda en vivo, bailarines y un despliegue técnico que combina iluminación y visuales.

Desde la organización recomiendan al público asistir con anticipación para facilitar el ingreso y evitar demoras, así como adquirir entradas únicamente por canales oficiales. También sugieren utilizar ropa y calzado cómodo, y prestar atención al cuidado de objetos personales.

En cuanto a los accesos, se habilitarán distintos puntos de ingreso según el sector. Sobre la calle Cedro en la intersección con Indio Francisco, ingresarán quienes cuenten con entradas para Boxes, Camarotes, VIP Bronce, Plata, Oro y Platino, Lounge y Fans. En tanto, por Cedro casi Carios se accederá a Campo VIP, Campo General, Preferencia y Platea.

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La producción también difundió un listado de elementos permitidos y prohibidos para el ingreso al predio. Entre los objetos no autorizados se encuentran aerosoles, alimentos y bebidas externas, equipos profesionales de fotografía, drones, paraguas, armas y carteles de carácter político o religioso, entre otros. En cambio, se permitirá el acceso con celulares, cámaras digitales pequeñas, mochilas de un solo compartimento, repelentes, medicamentos con receta y vasos térmicos vacíos.