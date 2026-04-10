Así será el Arena Asunción, el nuevo espacio para espectáculos que se construye en la capital

Para el próximo 30 de abril, con el festival El Cumbiazo, está prevista la inauguración de la Arena Asunción. Se trata de un nuevo espacio concebido para albergar conciertos, festivales y eventos de gran envergadura.

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A través de un comunicado de prensa, sus responsables señalaron que contará “con infraestructura de primer nivel que promete transformar la experiencia del público y los artistas”.

El proyecto está liderado por Jorge Lermett, quien impulsa esta iniciativa para posicionar al país en el circuito internacional.

“Arena Asunción nace a partir de una necesidad concreta dentro del circuito local: contar con un recinto preparado integralmente para espectáculos masivos”, señalaron los responsables. En este sentido, detallaron que muchos eventos al aire libre dependen de montajes temporales que implican instalar desde cero baños, camarines, accesos y otros servicios esenciales.

“Este nuevo espacio viene a cubrir ese vacío con una propuesta sólida, funcional y permanente”, indicaron.

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Inversión local y extranjera, para diversos eventos

El desarrollo de este predio, que anteriormente perteneció al club Tembetary, responde a una inversión extranjera con socios locales, buscando potenciar el crecimiento del sector del entretenimiento en Paraguay.

“El predio fue diseñado para ofrecer comodidad, seguridad y una experiencia completa. Contará con tribunas, baños, cantinas, patio de comidas, pisos adecuados, cerramientos, control de accesos y generadores de energía de alta capacidad, entre otros elementos que elevan el estándar de producción en el país”, indicaron.

Señalaron además que en el predio se incorporarán “tribunas modulares con sistema Layher de origen alemán, con capacidad para hasta 6.700 personas, y un sistema de vallado de aluminio que permite organizar grandes convocatorias de manera eficiente”.

También destacaron que el sitio podrá adaptarse a eventos de distintas capacidades, desde 1.500 a 28.000 personas.

“La propuesta no se limita solo a conciertos, sino que también apunta a festivales, eventos corporativos e incluso actividades deportivas”, acotaron.

Los responsables del Arena Asunción también anticiparon que en el local se proyecta incorporar, en el corto plazo, sistemas de sonido e iluminación acordes a las exigencias de los artistas internacionales.

“Con una propuesta ambiciosa y una infraestructura pensada al detalle, Arena Asunción se presenta como mucho más que un recinto: es un nuevo espacio donde comienzan los grandes momentos y donde la música, los espectáculos y las experiencias cobran vida”, remarcaron.

Además de el festival El Cumbiazo, en este espacio se realizará el próximo 12 de mayo el concierto del cantante José Luis “El Puma” Rodríguez.