Arcángel en Paraguay: comenzó la preventa de entradas para el show que dará en agosto

El puertorriqueño Arcángel se prepara para retornar a Paraguay el próximo mes de agosto y ofrecer un recorrido por sus éxitos en el Jockey Club Paraguayo. El artista celebrará sus 20 años de trayectoria presentando “La 8va Maravilla World Tour”.

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El intérprete de éxitos como ´Pa’ Que La Pases Bien’ y ‘La Jumpa’ ha presentado recientemente su undécimo álbum de estudio, ‘LA 8VA MARAVILLA’, en el que rinde homenaje a su trayectoria y explora nuevos sonidos con la colaboración de artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin, Feid y Beéle.

A lo largo de estas dos décadas, el artista cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, ha realizado colaboraciones con diversos artistas como Bad Bunny, Maluma, Danny Ocean, Yandel, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Bizarrap, entre otros.

También ha recibido reconocimientos como el Premio Ícono Urbano en los Premios Lo Nuestro 2026, además de contar con más de 31 millones de oyentes mensuales en Spotify.

¿Dónde se compran y cuánto cuestan las entradas?

Desde hoy está en marcha la preventa de entradas para el concierto que ofrecerá en Asunción, a través de Ticketea. La misma se extenderá hasta mañana jueves 16 y es exclusiva para tarjetas Itaú Visa, las cuales cuentan con un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses.

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La venta general comenzará el viernes 17, a partir de las 13:00 en los puntos de venta y en la web www.ticketea.com.py.

En la fase de Hot Tickets los sectores y precios son los siguientes:

Ultra Fans: G. 260.000

VIP: G. 195.000

Preferencias: G. 165.000

Plateas: G. 130.000

Campo: G. 100.000

Mesas 8M: G. 350.000

Lounge: G. 390.000

La producción de este show está a cargo de Top Shows y Funky Business.