Música
15 de abril de 2026 - 14:18

Arcángel en Paraguay: comenzó la preventa de entradas para el show que dará en agosto

Arcángel de pie frente a un auto clásico, viste camiseta polo verde con detalles blancos y gafas de sol, en un entorno con vegetación.
Arcángel, artista puertorriqueño de reguetón, estará nuevamente en Asunción en el mes de agosto.Facebook, Arcangel

Arcángel, una de las figuras del reguetón puertorriqueño, se presentará el próximo 8 de agosto en Asunción. Desde hoy están a la venta las entradas para ver al artista en el Jockey Club Paraguayo.

Por Maripili Alonso

El puertorriqueño Arcángel se prepara para retornar a Paraguay el próximo mes de agosto y ofrecer un recorrido por sus éxitos en el Jockey Club Paraguayo. El artista celebrará sus 20 años de trayectoria presentando “La 8va Maravilla World Tour”.

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El intérprete de éxitos como ´Pa’ Que La Pases Bien’ y ‘La Jumpa’ ha presentado recientemente su undécimo álbum de estudio, ‘LA 8VA MARAVILLA’, en el que rinde homenaje a su trayectoria y explora nuevos sonidos con la colaboración de artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin, Feid y Beéle.

A lo largo de estas dos décadas, el artista cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, ha realizado colaboraciones con diversos artistas como Bad Bunny, Maluma, Danny Ocean, Yandel, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Bizarrap, entre otros.

Hombre con camiseta blanca y jeans canta en el escenario sosteniendo un micrófono, mientras un guitarrista le acompaña en un ambiente festivo.
Arcángel durante un concierto. El artista se estará presentando en Paraguay para celebrar sus 20 años de carrera.

También ha recibido reconocimientos como el Premio Ícono Urbano en los Premios Lo Nuestro 2026, además de contar con más de 31 millones de oyentes mensuales en Spotify.

¿Dónde se compran y cuánto cuestan las entradas?

Desde hoy está en marcha la preventa de entradas para el concierto que ofrecerá en Asunción, a través de Ticketea. La misma se extenderá hasta mañana jueves 16 y es exclusiva para tarjetas Itaú Visa, las cuales cuentan con un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses.

La venta general comenzará el viernes 17, a partir de las 13:00 en los puntos de venta y en la web www.ticketea.com.py.

En la fase de Hot Tickets los sectores y precios son los siguientes:

  • Ultra Fans: G. 260.000
  • VIP: G. 195.000
  • Preferencias: G. 165.000
  • Plateas: G. 130.000
  • Campo: G. 100.000
  • Mesas 8M: G. 350.000
  • Lounge: G. 390.000

La producción de este show está a cargo de Top Shows y Funky Business.