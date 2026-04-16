Montaner estrena “Para que seas feliz”, anticipando su llegada a Paraguay

Ricardo Montaner lanzó el single “Para que seas feliz”, que formará parte de su disco “El último regreso”, previsto para mayo de 2026. El tema fue desarrollado junto a los compositores Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante en República Dominicana, y su presentación coincide con el desarrollo de su gira mundial, que llegará a Paraguay el 6 de junio en el Jockey Club Paraguayo.

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“Para que seas feliz” aborda una historia centrada en la decisión de priorizar el bienestar del otro dentro de una relación, incluso cuando eso implique una despedida. Según el propio Montaner, se trata de una de las canciones que escribió con mayor entusiasmo, destacando el proceso creativo compartido con Barrera, Palencia y Galante durante una sesión realizada en Samaná.

El lanzamiento se integra al proyecto discográfico “El último regreso”, que será publicado bajo el sello Hecho a Mano Music y distribuido por Sony Music Latin. Este trabajo marcará el retorno del artista con nuevo material tras un período sin lanzamientos de larga duración.

En paralelo, Montaner se encuentra desarrollando su gira “El último regreso world tour 2026”, iniciada el 21 de febrero en Buenos Aires. El recorrido incluyó presentaciones en ciudades como Rosario, Córdoba, Montevideo y Bogotá, además de funciones en Costa Rica, sumando una primera etapa con diez fechas con entradas agotadas.

El tour continúa actualmente por México, donde el artista prevé más de una docena de presentaciones, antes de seguir por otros países de América y Europa. La agenda contempla actuaciones en Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y España, con un total proyectado de más de 120 conciertos.

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En Paraguay, el concierto está programado para el sábado 6 de junio en el Jockey Club Paraguayo. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma TUTI, con precios desde G. 220.000.