La Orquesta Nacional de Música Popular llevará su música al Puerto de Asunción

Este viernes 17 de abril, a las 20:00, la Orquesta Nacional de Música Popular ofrecerá un nuevo concierto en el auditorio del Centro Cultural del Puerto, bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez. La actividad forma parte del ciclo El Puerto Suena, de acceso libre y gratuito, con ingreso permitido hasta completar el aforo.

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La presentación se inscribe dentro de una programación que se realiza de manera habitual en este espacio cultural, con el objetivo de acercar al público a distintas expresiones de la música popular paraguaya.

En esta ocasión, la orquesta interpretará un repertorio compuesto por obras como “Mainumby”, “Ka’a ty”, “Danza paraguaya”, “Montonero Jeroky”, “Alma y violín”, “Renacer”, “Así canta mi patria”, “Neni”, “Fantasía paraguaya”, “Pacholí”, “13 Tuyutí”, entre otras.

El concierto propone un recorrido por distintas piezas del acervo musical nacional, interpretadas por la formación orquestal de la ONAMP, en una puesta que continúa consolidando este ciclo como un espacio regular de encuentro entre el público y la música paraguaya.