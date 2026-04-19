Kita Pena vuelve al escenario con “Muy fin de mes Vol. 3”

Kita Pena realizará el concierto “Muy fin de mes - Vol. 3” el sábado 25 de abril, a las 22:00, en Rockero Popurrí Nocturno, donde ofrecerá una presentación en el marco de este ciclo; las entradas tendrán un costo de G. 50.000 y estarán disponibles únicamente en puerta.

El ciclo “Muy fin de mes” surge a partir de una idea planteada por la propia banda, que lo sitúa en el momento del mes en el que el ingreso económico se reduce, pero se mantiene el interés por asistir a conciertos. A partir de ese concepto, Kita Pena organiza una serie de fechas cercanas entre sí, enfocadas en la interpretación en vivo y el encuentro directo con el público.

Con dos ediciones previas realizadas, el ciclo alcanza su tercer volumen. Según la propuesta del grupo, estas presentaciones buscan sostener un formato en el que la música ocupa el lugar principal, con menor intermediación en la experiencia del show.

Para esta edición, la banda volverá a presentarse en Rockero Popurrí Nocturno, un espacio que forma parte de su recorrido y al que regresa tras un periodo sin actuaciones en ese escenario.

El concierto se enmarca en un año en el que Kita Pena cumple 15 años de trayectoria. Formada en 2011, la banda ha desarrollado una propuesta que integra géneros como pop, rumba, guarania, reggae, flamenco, folk, bossa nova, cumbia y ritmos locales. Durante este periodo, el grupo también anunció nuevos lanzamientos y la continuidad de formatos de presentación más cercanos.

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El ciclo “Muy fin de mes - Vol. 3” se presenta, según la banda, como un espacio de actuación que se adapta a ese tramo del mes, manteniendo la realización de conciertos en vivo.