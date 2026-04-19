El dúo Mau y Ricky vuelve al país y presenta un adelanto clave de su próximo disco

Mau y Ricky se presentarán el próximo 2 de mayo en el Teatro del BCP en Asunción, donde ofrecerán su “Listening Experience”, un formato innovador que permitirá escuchar en vivo su nuevo material antes de su lanzamiento oficial, mientras promocionan “Las Flores”, adelanto de su próximo álbum previsto para el 28 de mayo.

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Tras el éxito de su “Listening Experience” en España —con funciones agotadas en ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid— el dúo desembarca por primera vez en Latinoamérica con esta propuesta que se aleja del formato tradicional de concierto. En esta ocasión, el público paraguayo tendrá acceso anticipado a canciones inéditas de su próximo álbum, aún sin publicar en plataformas digitales.

El espectáculo, con aforo limitado y una puesta diseñada especialmente para la cercanía con los fans, busca mostrar una nueva etapa artística del dúo, marcada por una evolución sonora y emocional.

Este regreso a Paraguay coincide con el lanzamiento de “Las Flores”, el segundo adelanto del disco Ricky y Mau, que llegará el 28 de mayo. La canción, producida por Daramola, fusiona el pop con arreglos de raíz y se presenta como una de las composiciones más personales de su carrera.

El sencillo surge en medio de una narrativa desarrollada en redes sociales, donde los hermanos impulsaron —entre lo lúdico y lo emocional— la idea de cambiar el nombre del grupo. La propuesta, apoyada por artistas como Carlos Vives, María Becerra y De La Ghetto, evolucionó hacia una reflexión más profunda sobre su vínculo personal y artístico.

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De ese proceso nace “Las Flores”, escrita por Ricky como una dedicatoria a su hermano, explorando temas como la competencia, la complicidad y el afecto familiar. El resultado es una pieza que da sentido conceptual al álbum y anticipa un trabajo más introspectivo.

Este nuevo capítulo llega después de Hotel Caracas (2024), proyecto con el que el dúo logró nominaciones a los Latin Grammy y reforzó su conexión con sus raíces venezolanas. Ahora, desde sus estudios en Miami, Casablanca, y junto a Sony Music y su sello Why Club Records, Mau y Ricky apuestan por una identidad más madura.

Con millones de reproducciones acumuladas, certificaciones internacionales y una destacada trayectoria como compositores de éxitos globales, los hermanos continúan consolidándose como referentes del pop latino contemporáneo.

La cita en Asunción no solo marcará su regreso al país, sino también un adelanto exclusivo de la nueva etapa que están a punto de presentar al mundo. Las entradas ya están en venta a través de Ticketea, desde G. 215.000.