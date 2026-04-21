Foro sobre la Música Paraguaya: un espacio de reflexión desde una mirada internacional

“Foro sobre la Música Paraguaya con artistas internacionales” se denomina la actividad que ofrecerá este jueves 23 la Asociación de Músicos del Paraguay (AMP). El evento será de 18:00 a 22:00 en el auditorio Carlos Lara Bareiro de la sede de la AMP (15 de agosto 1365).

La organización, que es miembro afiliado de la Federación Internacional de Músicos (FIM), detalló que este encuentro permitirá escuchar a “dos artistas que, desde rincones distintos del mundo, encontraron en Paraguay un hogar y en su música una segunda lengua”.

Uno de los panelistas será el pianista y compositor irlandés Daniel O’Loughlin, quien se radicó en nuestro país. El mismo presentará la ponencia “El piano en la música paraguaya”.

En esta charla, según adelantaron desde la AMP, comentará cómo un encuentro fortuito con la música paraguaya en vivo transformó su vida y su arte, llevándolo a componer obras inspiradas en la polca, la guarania, y los grandes maestros de nuestra música.

También será panelista la cantante rumana Cristina Bitiusca, quien ofrecerá la ponencia “Cantar en guaraní, de Rumania al Paraguay”. La artista hablará de su proceso de adoptar al guaraní como lengua de expresión artística, ofreciendo un testimonio sobre la música como puente entre culturas.

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Luego de las ponencias de los disertantes, habrá un foro abierto de intercambio con el público y un concierto con los artistas invitados.

El acceso al foro será abierto y gratuito, pero se requiere de un registro previo a través de la página web https://amp.org.py/foro-amp/.