Kevin Johansen y Liniers se presentan este miércoles en Asunción

El concierto se realizará este miércoles 22 de abril en el Teatro Guaraní (Oliva esq. Ind. Nacional), desde las 21:30, con apertura de puertas a las 19:30. La programación incluye un show previo del cantante paraguayo Acho Laterza a las 20:30, antes de la presentación principal. La propuesta forma parte del tramo final del recorrido que ambos artistas vienen realizando desde su reencuentro en 2023.

Lea más: Kevin Johansen y Liniers: una forma de estar juntos en tiempos de inteligencia artificial

El formato que proponen combina canciones en vivo con ilustraciones realizadas en tiempo real. Durante el espectáculo, Johansen recorre distintas piezas de su repertorio, mientras Liniers interviene con dibujos que se proyectan en una pantalla sobre el escenario, estableciendo un diálogo entre música e imagen que se ha consolidado a lo largo de más de 16 años de trabajo conjunto.

En esta nueva visita, el dúo presenta además materiales recientes: el álbum en vivo Desde que te Madrid y el libro Es nuestra forma de comunicarnos, publicaciones que acompañan esta etapa de la gira. A lo largo de los años, el espectáculo ha circulado por distintas ciudades de América Latina y Europa, con presentaciones en teatros, eventos culturales y ferias del libro.

El regreso a Asunción se da luego de su última presentación conjunta en la ciudad, en el contexto del reencuentro que marcó el inicio de esta nueva etapa. La función local se suma así a una serie de fechas que continúan ampliando el recorrido de este formato escénico, que articula dos lenguajes en simultáneo.