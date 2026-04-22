Maestro panameño ofrecerá clase magistral de guitarra en el Ateneo Paraguayo

La Embajada de Panamá y el Ateneo Paraguayo se encuentran organizando en forma conjunta la Masterclass de Guitarra que ofrecerá el maestro Gabriel Tapia, quien desde 1976 ejerce la Cátedra de Guitarra Clásica en el Instituto Nacional de Música de Panamá.

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La actividad será este jueves 23 de abril, de 16:00 a 18:00, en la sede del Ateneo Paraguayo (Nuestra Señora de la Asunción 820 c/ Humaitá). El encuentro está dirigido a estudiantes de guitarra y público interesado en la formación musical.

Durante esta clase magistral, Tapia compartirá técnicas avanzadas de interpretación, además de su experiencia pedagógica.

Esta actividad busca, además, fortalecer los lazos culturales entre Panamá y Paraguay, a través de este espacio de intercambio artístico y académico.

Acerca del maestro Gabriel Tapia

Tapia comenzó su formación musical a los ocho años de manera autodidacta. Su primera experiencia profesional fue en el ámbito del folclore panameño, acompañando a la orquesta Ritmos de Panamá y ejecutando la tradicional Mejoranera.

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Luego realizó estudios de guitarra clásica, música y pedagogía en el Conservatorio Nacional de Panamá, en la Universidad de Panamá, y en el Conversatorio Superior Municipal de Música de Barcelona (España).

Fue discípulo de Francisco Velásquez y del maestro argentino Víctor Cacoult, y en Barcelona estudió con José Luis Lopátegui, discípulo de Narciso Yepes, perfeccionando la técnica de la guitarra decacorde.

Como solista, ha actuado en múltiples ocasiones con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá y ha ofrecido recitales en Centroamérica, Sudamérica, Europa y el Caribe, incluyendo países como España, Inglaterra, Cuba, Colombia, Perú y Ecuador.

Además de su labor como intérprete y docente, Tapia se ha destacado como compositor y arreglista, participando en festivales nacionales e internacionales y contribuyendo a la difusión de la música cristiana y folklórica panameña.