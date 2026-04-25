Música
25 de abril de 2026 - 14:14

Magia, música y aventura: llega “Soy Niní” al CCPA

Mujer sonriente en top morado y overol de mezclilla, levantando una mano en un ambiente moderno de fondo morado.
Niní y un elenco presentarán las canciones en formato concierto, este sábado en el Teatro de las Américas del CCPA.Gentileza

El Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano se prepara para recibir una puesta en escena cargada de melodías y valores esenciales. Bajo el título de “Soy Nini”, este musical familiar promete transportar a los asistentes a un universo donde la solidaridad y la superación personal son los grandes protagonistas de la jornada.

Por Mavi Martínez

El sábado 25 de abril, a partir de las 18:00, el público paraguayo podrá disfrutar del estreno de este espectáculo en el Teatro de las Américas del CCPA.

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La obra, dirigida artísticamente por Julio Acosta y producida en conjunto con Guille Duarte, busca ofrecer una experiencia cultural integral que combine el despliegue escénico con una narrativa inspiradora diseñada específicamente para cautivar tanto a niños como a adultos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketea a G. 45.000 y mediante los integrantes del elenco, facilitando el acceso a esta propuesta.

La historia se centra en Nina, una dedicada jardinera del reino conocida cariñosamente como Niní, quien junto a su grupo de amigos y una banda musical descubre una conexión profunda e inesperada entre ellos.

El conflicto central surge cuando el grupo debe unir fuerzas para enfrentar el dominio de Celina, una figura malvada que somete al reino a diversos tormentos. A través de canciones pegajosas y secuencias de aventura, la trama explora la importancia de luchar por las convicciones propias y el poder del trabajo en equipo frente a las adversidades.

El elenco está conformado por Soraya Ozuna, Hernán Mendoza y Nati Escoz, junto a los debuts de Tiziana Servían, Eliezer Mosqueda y Morena Cardus. El equipo se completa con un numeroso cuerpo de baile y actores como César Jacquet y Jesús Céspedes, quienes dan vida a los diversos habitantes de este reino fantástico.