Magia, música y aventura: llega “Soy Niní” al CCPA

El sábado 25 de abril, a partir de las 18:00, el público paraguayo podrá disfrutar del estreno de este espectáculo en el Teatro de las Américas del CCPA.

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La obra, dirigida artísticamente por Julio Acosta y producida en conjunto con Guille Duarte, busca ofrecer una experiencia cultural integral que combine el despliegue escénico con una narrativa inspiradora diseñada específicamente para cautivar tanto a niños como a adultos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketea a G. 45.000 y mediante los integrantes del elenco, facilitando el acceso a esta propuesta.

La historia se centra en Nina, una dedicada jardinera del reino conocida cariñosamente como Niní, quien junto a su grupo de amigos y una banda musical descubre una conexión profunda e inesperada entre ellos.

El conflicto central surge cuando el grupo debe unir fuerzas para enfrentar el dominio de Celina, una figura malvada que somete al reino a diversos tormentos. A través de canciones pegajosas y secuencias de aventura, la trama explora la importancia de luchar por las convicciones propias y el poder del trabajo en equipo frente a las adversidades.

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El elenco está conformado por Soraya Ozuna, Hernán Mendoza y Nati Escoz, junto a los debuts de Tiziana Servían, Eliezer Mosqueda y Morena Cardus. El equipo se completa con un numeroso cuerpo de baile y actores como César Jacquet y Jesús Céspedes, quienes dan vida a los diversos habitantes de este reino fantástico.